ЗСУ про бої на лінії Куп'янськ-Лиман: Сирський постійно вдосконалює тактику, Росія хоче реваншу

Збройні Сили України постійно вдосконалюють тактику на сході, де російські окупанти активно наступають останнім часом. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

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За його словами, наближається річниця наступу ЗСУ в Харківській області, який каскадно обвалив оборону росіян, а тому вони хочуть "реваншу за будь-яку ціну".

"Незважаючи на величезну активність ворога на цьому напрямку, отримали потужну відсіч. Варварськими обстрілами вони викликають лише запеклий опір", — сказав Череватий.

Він зазначив, що українські штаби постійно працюють над удосконаленням тактики, а командувач напрямком Олександр Сирський регулярно працює на передовій.

"Покращуємо роботу з побудови позицій, розвідки, авіаударів. Саме ця наша робота дозволила зупиняти росіян і не давати їм досягати жодного успіху", — резюмував речник ЗСУ.

За даними Міноборони, на півдні ЗСУ подекуди вже прорвали першу лінію оборони РФ й зараз опиняються перед певними труднощами на наступній, проміжній.

Начальник ГУР Буданов заявив, що український наступ відбувається "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється.

За минулий тиждень росіяни ще більше активізували артилерійські обстріли й використали на сході проти ЗСУ близько 500 000 боєприпасів.

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