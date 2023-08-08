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ЗСУ про бої на лінії Куп'янськ-Лиман: Сирський постійно вдосконалює тактику, Росія хоче реваншу

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08.08.2023, 13:42
ЗСУ про бої на лінії Куп'янськ-Лиман: Сирський постійно вдосконалює тактику, Росія хоче реваншу - Фото
Сергій Череватий (Фото: скриншот з відео)

Збройні Сили України постійно вдосконалюють тактику на сході, де російські окупанти активно наступають останнім часом. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, наближається річниця наступу ЗСУ в Харківській області, який каскадно обвалив оборону росіян, а тому вони хочуть "реваншу за будь-яку ціну".

"Незважаючи на величезну активність ворога на цьому напрямку, отримали потужну відсіч. Варварськими обстрілами вони викликають лише запеклий опір", — сказав Череватий.

Він зазначив, що українські штаби постійно працюють над удосконаленням тактики, а командувач напрямком Олександр Сирський регулярно працює на передовій.

"Покращуємо роботу з побудови позицій, розвідки, авіаударів. Саме ця наша робота дозволила зупиняти росіян і не давати їм досягати жодного успіху", — резюмував речник ЗСУ.

  • За минулий тиждень росіяни ще більше активізували артилерійські обстріли й використали на сході проти ЗСУ близько 500 000 боєприпасів.

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Дмитро Гриниченко
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війнаДонбаснаступКуп'янськЛиманСергій Череватий
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