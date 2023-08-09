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Генштаб: РФ наступает у Купянска, Бахмута и Донецка. Атакует на Времевском выступе — карта

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 07:11
Генштаб: РФ наступает у Купянска, Бахмута и Донецка. Атакует на Времевском выступе — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Купянска, Бахмута и Донецка, контратакуют на Времевском выступе. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений. На Купянском направлении Силы обороны отбили атаки в районе Синьковки. 

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

Под Бахмутом украинские воины не дали россиянам пройти на окраинах Клещиевки и около Зайцева. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)
Вблизи Донецка враг пытался наступать в районах Новокалинова, Авдеевки, Северного, Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел. На Времевском выступе захватчики хотели вернуть утраченные позиции в районе Старомайорского, ничего не вышло. 
Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)
Одновременно ВСУ продолжают наступательную операцию в направлении Бердянска и Мелитополя, закрепляются, ведут контрбатарейную борьбу. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, пять артиллерийских средств на позициях, склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

  • 4 августа в Минобороны сообщили, что кое-где ВСУ на юге прорвали первую линию российской обороны и вышли на промежуточную.
  • Заместитель министра обороны Маляр отметила, что российские захватчики применяют профессиональные десантно-штурмовые подразделения, так как не могут воевать своими обычными подразделениями.
  • Репортеры The New York Times посетили несколько бригад морской пехоты Украины на южном фронте. Журналисты отметили, что бойцы понимают: это не спринт, а марафон, и в конце концов линия обороны российских оккупантов будет прорвана.

Читайте мнение: Буданов: Наступление идет тяжело из-за обороны РФ, самое главное, что не останавливается

Дмитрий Гриниченко
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