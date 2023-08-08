UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сырский на Купянском направлении: От командиров на местах зависит операция и жизнь бойцов

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 19:47
Сырский на Купянском направлении: От командиров на местах зависит операция и жизнь бойцов - Фото
Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил боевые подразделения на Купянском направлении. Об этом сообщается в Telegram Сырского.

"Работаем с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении. Вместе принимаем все необходимые оперативные решения", – написал генерал-полковник.

Сырский подчеркнул значительную роль командиров.

"Они могут принимать решения, полностью соответствующие ситуации на месте. От их стойкости и действий зависит не только успех операции, но и сохранение жизни наших бойцов", – написал командующий Сухопутными войсками.

Читайте также: Зеленский: Контрнаступление сложное, но инициатива в наших руках

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаалександр сырский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 