Сырский на Купянском направлении: От командиров на местах зависит операция и жизнь бойцов

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил боевые подразделения на Купянском направлении. Об этом сообщается в Telegram Сырского.

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"Работаем с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении. Вместе принимаем все необходимые оперативные решения", – написал генерал-полковник.

Сырский подчеркнул значительную роль командиров.

"Они могут принимать решения, полностью соответствующие ситуации на месте. От их стойкости и действий зависит не только успех операции, но и сохранение жизни наших бойцов", – написал командующий Сухопутными войсками.

Ранее сегодня спикер Восточной группировки Сергей Череватый сообщил, что украинские штабы постоянно работают над совершенствованием тактики.

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