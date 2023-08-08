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Сирський на Куп'янському напрямку: Від командирів на місцях залежить операція та життя бійців

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 19:47
Сирський на Куп'янському напрямку: Від командирів на місцях залежить операція та життя бійців - Фото
Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бойові підрозділи на Куп'янському напрямку. Про це повідомляється в Telegram Сирського.

"Працюємо з командирами в районі бойових дій на Куп’янському напрямку. Разом приймаємо всі необхідні оперативні рішення", – написав генерал-полковник.

Сирський наголосив на значній ролі командирів.

"Вони можуть ухвалювати рішення, які повністю відповідають ситуації на місці. Від їх стійкості та дій залежить не лише успіх операції, а й збереження життя наших бійців", – написав командувач Сухопутними військами.

  • Раніше сьогодні речник Східного угруповання Сергій Череватий повідомив, що українські штаби постійно працюють над удосконаленням тактики.

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Наталія Медведєва
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війнаолександр сирський
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