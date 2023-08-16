Лимано-Куп'янський напрямок. ЗСУ: Побудовано потужну оборону, росіяни перегруповуються

Українські сили збудували "потужну оборону" на Лимано-Куп'янському напрямку, а окупанти вдаються до перегрупування через українські удари та відсіч, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Про це він розповів в ефірі Радіо Свобода.

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"Безперечно, там побудована потужна оборона. І те, що йдуть штурми ворога на спад поки що, вони перегруповуються, вони змушені під нашими ударами й потужною відсіччю, яку ми там їм надали, перегруповуватися, щоб і надалі намагатися атакувати. Учора була буквально тільки одна атака на цьому напрямку, а сьогодні – чотири", – повідомив Череватий.

Він зазначив, що окупанти активно використовують артилерію та авіацію на цьому напрямку: 541 раз завдали удари артилерією по українських позиціях та здійснили 15 авіанальотів бойових гелікоптерів та штурмових літаків.

Також Череватий розповів про роботу на напрямку командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського.

"Детально вивчив ситуацію, заслухав всіх, хто відповідає за ключові напрямки, командирів, дав методичні поради, посилив, де необхідно, вогневими засобами наші підрозділи, переконався в побудові надійних ліній оборони, в постачанні логістичних шляхів, доставляння боєприпасів, евакуації наших поранених і такі інші речі, які пов’язані з посиленням оборони", – пояснив Череватий.

16 серпня Сирський повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація ускладнилась, українське командування ухвалило рішення щодо зміцнення оборони.

Генерал-лейтенант зазначив, що російські окупанти змушені перегруповуватися на Лиманському напрямку, а завдання Сил оборони – максимально використати ситуацію.

Вранці 16 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська та Донецька, а також контратакують під Урожайним на півдні.

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