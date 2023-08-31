Оккупанты безуспешно наступали на трех направлениях, более 40 боестолкновений – карта
В течение прошедших суток российские захватчики без успеха вели наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Запорожском направлениях. На фронте произошло более 40 боестолкновений, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
На Лиманском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки, успеха не имели.
На Бахмутском направлении захватчики безуспешно вели наступательные действия в районах Клещеевки и Курдюмовки.
На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.
На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отбили атаки оккупантов в районе Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении оккупанты без успеха вели наступательные действия в районе Вербового Запорожской области.
Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, где закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам захватчиков.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и одну радиоэлектронную станцию борьбы оккупантов.
- 29 августа представитель Генерального штаба ВСУ заявил, что Силы обороны имеют успех на направлении Новоданиловка – Вербовое Запорожской области.
- 30 августа командующий Сухопутными войсками Сырский сообщил, что российские оккупанты наступают в направлении Купянска и Лимана, заводят новые части с территории РФ.
- Генсек НАТО Столтенберг заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.
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