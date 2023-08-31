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Оккупанты безуспешно наступали на трех направлениях, более 40 боестолкновений – карта

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 07:30
Оккупанты безуспешно наступали на трех направлениях, более 40 боестолкновений – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В течение прошедших суток российские захватчики без успеха вели наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Запорожском направлениях. На фронте произошло более 40 боестолкновений, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Лиманском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки, успеха не имели.

Новоегоровка и Белогоровка на карте deepstate

На Бахмутском направлении захватчики безуспешно вели наступательные действия в районах Клещеевки и Курдюмовки.

Клещеевка и Курдюмовка на карте deepstate

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Марьинка на карте deepstate

На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отбили атаки оккупантов в районе Старомайорского Донецкой области.

Старомайорское на карте deepstate

На Запорожском направлении оккупанты без успеха вели наступательные действия в районе Вербового Запорожской области.

Вербовое на карте deepstate

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, где закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и одну радиоэлектронную станцию борьбы оккупантов.

  • 29 августа представитель Генерального штаба ВСУ заявил, что Силы обороны имеют успех на направлении Новоданиловка – Вербовое Запорожской области.
  • 30 августа командующий Сухопутными войсками Сырский сообщил, что российские оккупанты наступают в направлении Купянска и Лимана, заводят новые части с территории РФ.
  • Генсек НАТО Столтенберг заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.

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Артём Джерипа
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