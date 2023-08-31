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Данілов відповів критикам контрнаступу: Захід офіційно не заявляв, спекуляції ЗМІ

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31.08.2023, 14:10
Данілов відповів критикам контрнаступу: Захід офіційно не заявляв, спекуляції ЗМІ - Фото
Олексій Данілов (Фото: РНБО)

Офіційних заяв від західних посадовців з критикою українського наступу немає, є спекуляції деяких ЗМІ, заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Die Welt.

У запитанні журналіст послався на неназваних високопосадовців США та німецьких генералів, які припустили, буцімто Україні не вдасться прорватися до Криму цього року.

Інтерв'юєр згадав публікацію в The New York Times, у якій анонімні американські чиновники критикували Україну, нібито вона розгорнула забагато військ на неправильних ділянках фронту.

"Деякі ЗМІ спекулювали, але офіційних заяв немає. Жодна з наших країн-партнерів не акцентувала на цьому увагу. У нас є головнокомандувач Збройних Сил генерал Залужний. Він головує на засіданнях у штабі. Ці зустрічі проводяться щонайменше двічі на тиждень, де приймаються всі рішення. Легко давати поради, не маючи жодних перемог і перебуваючи в зручній позиції", – відповів Данілов.

Він зазначив, що аби зрозуміти ситуацію, треба бути "прямо на лінії фронту, а це сотні кілометрів".

За його словами, єдине, що хвилює Україну зараз, – це перевага Росії у повітрі.

"Нам не вистачає потенціалу, і нам потрібно переконатися, що є принаймні паритет, оскільки вони домінують у повітрі, що загальновідомо", – пояснив він.

  • 31 серпня речник Генштабу ЗСУ повідомив, що Сили оборони мали успіх у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на Мелітопольському напрямку, продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.
  • Речник Таврійського угруповання військ заявив, що окупанти намагаються контратакувати в районі Вербового, де сьогодні продовжується наступ Збройних Сил України на Токмак та Мелітополь.
  • Генсек НАТО заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.

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Артем Джеріпа
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