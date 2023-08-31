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Наступ ЗСУ на півдні. Росіяни контратакують, стали завдавати менше авіаударів — мапа

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 12:34
Наступ ЗСУ на півдні. Росіяни контратакують, стали завдавати менше авіаударів — мапа - Фото
Українська БМП (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти намагаються контратакувати в районі Вербового, де сьогодні продовжується наступ Збройних Сил України на Токмак та Мелітополь. Про це повідомив речник Таврійського угруповання військ Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

За його словами, активність боїв на півдні трохи знизилася, проте росіяни намагаються контратакувати в районі Вербового та Старомайорського.

Він зазначив, що Сили оборони мають "певні успіхи" у напрямку Новопрокопівки. За добу ворог втратив 181 особу, 15 одиниць техніки, ще стільки ж пошкоджено.

Штупун заявив, що загарбники не встигають підтягувати резерви в повному обсязі, а тому мобілізують людей на окупованих територіях.

Водночас армія РФ почала менше застосовувати авіацію — за добу було лише три авіаудари.

"Я пов'язую це з тим, що або у них на цьому етапі не вистачає боєприпасів, або навпаки — концентрують сили для чогось більш підступного", — резюмував спікер ЗСУ.

Фронт у районі Вербового (Карта: Military Land)

  • 28 серпня заступниця міністра оборони повідомила, що ЗСУ просуваються на південь від Роботиного та Малої Токмачки у Запорізькій області.
  • 29 серпня речник Генерального штабу ЗСУ заявив, що Сили оборони мають успіх на напрямку Новоданилівка – Вербове Запорізької області. 
  • Генерал Тарнавський повідомив, що Сили оборони мають просування на Таврійському напрямку на півдні, захисники відкидають окупантів.

Читайте також: Контрнаступ. Посол Британії "не вірить", що Захід підштовхує Україну до переговорів із Росією

Дмитро Гриниченко
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