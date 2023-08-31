Наступление ВСУ на юге. Россияне контратакуют, стали наносить меньше авиаударов — карта
Российские оккупанты пытаются контратаковать в районе Вербового, где сегодня продолжается наступление Вооруженных Сил Украины на Токмак и Мелитополь. Об этом сообщил спикер Таврийской группировки войск Александр Штупун в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что Силы обороны имеют "определенные успехи" в направлении Новопрокоповки. За сутки враг потерял 181 человека, 15 единиц техники, еще столько же повреждено.
Штупун заявил, что захватчики не успевают подтягивать резервы в полном объеме, а поэтому мобилизуют людей на оккупированных территориях.
Одновременно армия РФ стала меньше применять авиацию — за сутки было только три авиаудара.
"Я связываю это с тем, что либо у них на данном этапе не хватает боеприпасов, либо наоборот — концентрируют силы для чего-то более подлого", — резюмировал спикер ВСУ.
- 28 августа заместитель министра обороны сообщила, что ВСУ продвигаются к югу от Работино и Малой Токмачки в Запорожской области.
- 29 августа представитель Генерального штаба ВСУ заявил, что Силы обороны имеют успех на направлении Новоданиловка – Вербовое Запорожской области.
- Генерал Тарнавский сообщил, что Силы обороны имеют продвижение на Таврическом направлении на юге, защитники отбрасывают оккупантов.
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