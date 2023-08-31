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Наступление ВСУ на юге. Россияне контратакуют, стали наносить меньше авиаударов — карта

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 12:34
Наступление ВСУ на юге. Россияне контратакуют, стали наносить меньше авиаударов — карта - Фото
Украинская БМП (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты пытаются контратаковать в районе Вербового, где сегодня продолжается наступление Вооруженных Сил Украины на Токмак и Мелитополь. Об этом сообщил спикер Таврийской группировки войск Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

По его словам, активность боев на юге немного снизилась, однако россияне пытаются контратаковать в районе Вербового и Старомайорского. 

Он отметил, что Силы обороны имеют "определенные успехи" в направлении Новопрокоповки. За сутки враг потерял 181 человека, 15 единиц техники, еще столько же повреждено. 

Штупун заявил, что захватчики не успевают подтягивать резервы в полном объеме, а поэтому мобилизуют людей на оккупированных территориях. 

Одновременно армия РФ стала меньше применять авиацию — за сутки было только три авиаудара. 

"Я связываю это с тем, что либо у них на данном этапе не хватает боеприпасов, либо наоборот — концентрируют силы для чего-то более подлого", — резюмировал спикер ВСУ.

Фронт в районе Вербового (Карта: Military Land)

  • 28 августа заместитель министра обороны сообщила, что ВСУ продвигаются к югу от Работино и Малой Токмачки в Запорожской области.
  • 29 августа представитель Генерального штаба ВСУ заявил, что Силы обороны имеют успех на направлении Новоданиловка – Вербовое Запорожской области.
  • Генерал Тарнавский сообщил, что Силы обороны имеют продвижение на Таврическом направлении на юге, защитники отбрасывают оккупантов.

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Дмитрий Гриниченко
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