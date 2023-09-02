NYT: У россиян новая тактика – жгут минные поля, чтобы помешать контрнаступлению

Российские оккупанты начали использовать на юге, где продолжается наступление украинских сил, новую тактику – они поджигают минные поля, пытаясь препятствовать движению ВСУ. Об этом говорится в материале The New York Times.

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Украинские морские пехотинцы, участвующие в контрнаступлении на юге, рассказали журналистам, что россияне "адаптируются", в том числе используя новую тактику, чтобы сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными.

По словам морпехов, оккупанты заливают горючим веществом заминированное поле, и как только украинцы приступят к зачистке, россияне сбросят гранату с дрона, вызвав тем самым возгорание и взрывы.

Как пишет NYT, операция по прорыву сильно укрепленных российских линий проводится разными формами боевых действий – с артиллерийскими дуэлями и ударами беспилотников по всей ширине фронта на юге. Однако движущей силой контрнаступления, как пишут журналисты, являются сотни небольших штурмовых групп, часто всего от восьми до 10 солдат, каждой из которых поручено атаковать одну траншею, посадку или дом.

Россияне тем временем выкапывают траншеи и лабиринты туннелей, которые позволяют им стрелять в одном месте, а затем появляться в другом, пишет NYT.

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Союзники работают над запросом Украины на оборудование для разминирования территорий, сообщила глава МИД Германии Бербок.

На Бахмутском направлении плотность минирования намного выше, чем была на Херсонском направлении, заявляют в 3 ОШБр.

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