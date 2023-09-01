"Похоже на Вьетнам". В 3 ОШБр рассказали об обороне россиян под Бахмутом и их "норах"

На Бахмутском направлении у россиян нет обороны с бетонными сооружениями, как это было в Херсонской области, однако оборона все равно плотная, так как оккупанты "очень сильно и тщательно копают". Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

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Комментируя наличие нескольких линий обороны россиян на юге, где идет наступательная операция украинских сил, Бородин сказал, что на востоке оборона армии РФ тоже очень плотная.

"Конечно, здесь нет каких-то бетонных сооружений, как мы видели это, когда освобождали Херсонщину. Однако [есть] большое количество людей, которые очень сильно и тщательно копают. Вот копать они умеют. Они вырывают просто норы, какие-то сообщения между этими норами. Немножко похоже на вьетнамцев [то, что делалось] во время Вьетнамской войны", – сказал Бородин.

Он подчеркнул, что в этом плане россияне традиционно "берут масштабами", используя для обороны на востоке большое количество оккупантов.

"Заводят большое количество людей. Их уничтожают, их ротируют, то есть у них нет притока людей", – подчеркнул пресс-офицер 3 ОШБр.

Он отметил, что россияне активно используют против Сил обороны артиллерию и дроны-камикадзе – пока украинские бойцы штурмуют определенный участок, оккупанты применяют против них это оружие.

Ранее Бородин сообщал, что на Бахмутском направлении плотность минирования намного выше, чем была на Херсонском направлении, а еще оккупанты стягивают на этот участок фронта большое количество артиллерии.

По словам Бородина, на Бахмутском направлении у россиян пока нет ресурса для продвижения вперед, но локально они постоянно контратакуют и используют все имеющиеся средства.

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