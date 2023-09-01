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"Похоже на Вьетнам". В 3 ОШБр рассказали об обороне россиян под Бахмутом и их "норах"

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 17:16
Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

На Бахмутском направлении у россиян нет обороны с бетонными сооружениями, как это было в Херсонской области, однако оборона все равно плотная, так как оккупанты "очень сильно и тщательно копают". Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

Комментируя наличие нескольких линий обороны россиян на юге, где идет наступательная операция украинских сил, Бородин сказал, что на востоке оборона армии РФ тоже очень плотная.

"Конечно, здесь нет каких-то бетонных сооружений, как мы видели это, когда освобождали Херсонщину. Однако [есть] большое количество людей, которые очень сильно и тщательно копают. Вот копать они умеют. Они вырывают просто норы, какие-то сообщения между этими норами. Немножко похоже на вьетнамцев [то, что делалось] во время Вьетнамской войны", – сказал Бородин.

Он подчеркнул, что в этом плане россияне традиционно "берут масштабами", используя для обороны на востоке большое количество оккупантов.

"Заводят большое количество людей. Их уничтожают, их ротируют, то есть у них нет притока людей", – подчеркнул пресс-офицер 3 ОШБр.

Он отметил, что россияне активно используют против Сил обороны артиллерию и дроны-камикадзе – пока украинские бойцы штурмуют определенный участок, оккупанты применяют против них это оружие.

  • Ранее Бородин сообщал, что на Бахмутском направлении плотность минирования намного выше, чем была на Херсонском направлении, а еще оккупанты стягивают на этот участок фронта большое количество артиллерии.
  • По словам Бородина, на Бахмутском направлении у россиян пока нет ресурса для продвижения вперед, но локально они постоянно контратакуют и используют все имеющиеся средства.

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Оксана Житнюк
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