UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

3 ОШБр о минах под Бахмутом: Такого количества мы не видели даже в Херсонской области

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 17:39
3 ОШБр о минах под Бахмутом: Такого количества мы не видели даже в Херсонской области - Фото
Бахмут (Фото - 3 ОШБр)

На Бахмутском направлении плотность минирования намного выше, чем была на Херсонском направлении, а еще оккупанты стягивают на этот участок фронта большое количество артиллерии. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

Он подчеркнул, что на Бахмутском направлении инициатива на стороне украинских сил, однако россияне сейчас стянули очень много артиллерии, делают ставку на беспилотники и саперное дело.

"На каждый день штурмов у нас большое количество дней тренировок, разминирований и планирований. Количество мин, которое мы сейчас видим здесь, мы не видели даже на Херсонской области. Когда мы участвовали в освобождении Херсонской области, и были на позициях россиян, когда почти дошли до Днепра – такого там не было", – сказал Бородин.

Он подчеркнул, что при этом у россиян очень профессиональный подход к минированию.

"С этим всем можно бороться, мы с этим боремся, это все возможно решить, но это все вопрос времени. Мы стараемся сохранить людей, и для этого нужно каждый шаг максимально продумывать", – сказал пресс-офицер 3 ОШБр.

  • 18 июля замминистра обороны Анна Маляр заявила, что разминировать территории на юге быстрее невозможно из-за технических моментов.
  • Спикер ВСУ Шершень заявил, что минирование – большая проблема, и оккупанты ставят мины не по классике, непредсказуемо.
  • Сейчас союзники работают над запросом Украины на оборудование для разминирования территорий, сообщила глава МИД Германии Бербок.

Читайте также: Оккупанты во время отступления минируют свои окопы

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнабахмутминированиеБахмутское направление3 ОШБр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 