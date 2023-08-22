3 ОШБр о минах под Бахмутом: Такого количества мы не видели даже в Херсонской области
На Бахмутском направлении плотность минирования намного выше, чем была на Херсонском направлении, а еще оккупанты стягивают на этот участок фронта большое количество артиллерии. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.
Он подчеркнул, что на Бахмутском направлении инициатива на стороне украинских сил, однако россияне сейчас стянули очень много артиллерии, делают ставку на беспилотники и саперное дело.
"На каждый день штурмов у нас большое количество дней тренировок, разминирований и планирований. Количество мин, которое мы сейчас видим здесь, мы не видели даже на Херсонской области. Когда мы участвовали в освобождении Херсонской области, и были на позициях россиян, когда почти дошли до Днепра – такого там не было", – сказал Бородин.
Он подчеркнул, что при этом у россиян очень профессиональный подход к минированию.
"С этим всем можно бороться, мы с этим боремся, это все возможно решить, но это все вопрос времени. Мы стараемся сохранить людей, и для этого нужно каждый шаг максимально продумывать", – сказал пресс-офицер 3 ОШБр.
- 18 июля замминистра обороны Анна Маляр заявила, что разминировать территории на юге быстрее невозможно из-за технических моментов.
- Спикер ВСУ Шершень заявил, что минирование – большая проблема, и оккупанты ставят мины не по классике, непредсказуемо.
- Сейчас союзники работают над запросом Украины на оборудование для разминирования территорий, сообщила глава МИД Германии Бербок.
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