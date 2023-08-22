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3 ОШБр про міни під Бахмутом: Такої кількості ми не бачили навіть на Херсонщині

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 17:39
3 ОШБр про міни під Бахмутом: Такої кількості ми не бачили навіть на Херсонщині - Фото
Бахмут (Фото - 3 ОШБр)

На Бахмутському напрямку наразі щільність мінування набагато вища, ніж була на Херсонському напрямку, а ще окупанти стягують на цю ділянку фронту велику кількість артилерії. Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

 
Він наголосив, що на Бахмутському напрямку наразі ініціатива на боці українських сил, проте росіяни наразі стягнули дуже багато артилерії, роблять ставку на безпілотники і саперну справу.

"На кожен день штурмів у нас велика кількість днів тренувань, розмінувань і планувань. Кількість мін, яку ми зараз бачимо тут, ми не бачили навіть на Херсонщині. Коли ми брали участь у звільненні Херсонщини, і були на позиціях росіян, коли майже дійшли до Дніпра, – такого там не було", – сказав Бородін.

Він наголосив, що при цьому у росіян дуже професійний підхід до мінування.

"З цим всім можна боротись, ми з цим боремось, це все можливо вирішити, але це все питання часу. Ми намагаємось зберегти людей, і для цього треба кожен крок максимально продумувати", – сказав пресофіцер 3 ОШБр.

  • 18 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що розмінувати території на півдні швидше неможливо через технічні моменти.
  • Спікер ЗСУ Шершень заявив, що мінування – велика проблема, і окупанти ставлять міни не за класикою, непередбачувано.
  • Наразі союзники працюють над запитом України на обладнання для розмінування територій, повідомила очільниця МЗС Німеччини Бербок.

Читайте також: Окупанти під час відступу мінують власні окопи

Оксана Житнюк
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війнамінуваннябахмутбахмутський напрямок3 ОШБр
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