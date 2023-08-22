3 ОШБр: Россия очень бережет технику 90-х и положит роту солдат, чтобы не потерять БМП

У России есть десятки тысяч единиц бронетехники, но старого образца, а современную технику оккупанты берегут, и лучше положат роту солдат, чем потеряют одну БМП. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

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Комментируя то, как минометный расчет 3 ОШБр на ходу уничтожил российскую боевую машину пехоты под Бахмутом, Бородин подчеркнул, что украинские силы в первую очередь пытаются уничтожать российскую технику, потому что армия РФ очень бережет ее – по крайней мере, современные образцы.

"Сколько людей они положили там, где можно было сделать все бронетехникой. Чисто потому что они ее очень сильно берегут. У них ее мало, это ощутимо <…> Мы понимаем прекрасно, что у них на складах, наверное, есть еще большое количество техники. Имеется в виду, что они очень сильно берегут, например, модификации 90-х годов, конца 80-х", – сказал Бородин.

Он предположил, что при этом танков Т-54 40-х годов на российских складах может быть "несколько десятков тысяч".

По словам Бородина, бронетехника оккупантов почти не используется – в очень редких случаях.

"Например, фанатскому спецназу, который на нас наступал недавно, дали Т-90М. Мы их уничтожили, три штуки. Эта техника очень редкая, ее очень мало, потому что много этой техники было уничтожено на первом этапе войны. И поэтому они ее очень берегут. Они могут положить роту солдат, я не преувеличиваю, чем потерять БМП", – сказал Бородин.

На Бахмутском направлении инициатива сейчас на стороне украинских сил, однако россияне стянули очень много артиллерии, делают ставку на беспилотники и мины, сообщили в 3 ОШБр.

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