3 ОШБр: Росія дуже береже техніку 90-х і покладе роту солдатів, щоб не втратити БМП

Росія має десятки тисяч одиниць бронетехніки, але старого зразка, а сучасну техніку окупанти бережуть і краще покладуть роту солдатів, ніж втратять одну БМП. Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини



Коментуючи те, як мінометний розрахунок 3 ОШБр на ходу знищив російську бойову машину піхоти під Бахмутом, Бородін наголосив, що українські сили першочергово намагаються знищувати російську техніку, тому що армія РФ дуже береже її – принаймні сучасні зразки.

"Скільки людей вони поклали там, де можна було зробити все бронетехнікою. Суто тому, що вони її дуже сильно бережуть. У них її мало, це відчутно <…> Ми розуміємо прекрасно, що у них на складах, напевно, є ще велика кількість техніки. Мається на увазі, що вони дуже сильно бережуть, наприклад, модифікації 90-х років, кінця 80-х", – сказав Бородін.

Він припустив, що при цьому танків Т-54 40-х років на російських складах може бути "декілька десятків тисяч".

За словами Бородіна, бронетехніка окупантами майже не використовується – в дуже рідкісних випадках.

"Наприклад, фанатському спецназу, який на нас наступав нещодавно, дали Т-90М. Ми їх знищили, три штуки. Ця техніка дуже рідкісна, її дуже мало, тому що багато цієї техніки було знищено на першому етапі війни. І тому вони її дуже бережуть. Вони можуть покласти роту солдат, я не перебільшую, ніж втратити БМП", – сказав Бородін.

На Бахмутському напрямку наразі ініціатива на боці українських сил, проте росіяни стягнули дуже багато артилерії, роблять ставку на безпілотники і міни, повідомили в 3 ОШБр.

Дивіться також: Три Т-90М "Прорив". Воїни 3 ОШБр знищили колону росіян біля Бахмута: відео та деталі від бійця

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.