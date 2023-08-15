Бахмутський напрямок. 3 ОШБр знищила роту добровольців із "фанатського спецназу" РФ

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили контратаку російських окупантів і знищили роту російського "фанатського спецназу". Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

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Він наголосив, що на Бахмутському напрямку ініціатива наразі на боці Сил оборони, але нещодавно була "досить сильна контратака" з боку Росії на звільненій від окупантів території.

"Вона була сильна, але ми її відбили. Більш того, треба зазначити, ми знищили три танки Т-90М – це одна із крайніх модифікацій. І знищили роту піхоти, при чому це було рідке явище для нас тут – це був "фанатський спецназ". На кшталт наших добровольців. Ясна річ, це не порівнюється, але все ж вони намагаються таке зробити. "Еспаньйола" називається", – сказав речник 3 ОШБр.

Він зазначив, що окупанти з "Еспаньйоли" – це фанати футбольного клубу ЦСКА.

Коментуючи знищення Силами оборони російської техніки, Бородін зазначив, що це теж відбувається нечасто, адже зазвичай росіяни штурмують тільки піхотою.

14 серпня Зеленський відвідав фронтову зону – бійців 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, 92 ОМБр, 3 ОШБр, які ведуть наступальні дії у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

За минулий тиждень Сили оборони на Бахмутському напрямку звільнили від росіян ще 3 кв. км земель, повідомили в Міноборони.

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