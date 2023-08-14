Сили оборони продовжують звільнення Урожайного – Маляр

Сили оборони Таврійського напрямку під час наступальних дій продовжують звільнення населеного пункту Урожайне Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За інформацією заступниці глави Міноборони, на півдні Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Тривають бої.

У напрямку Урожайного, на південь і на південний схід від Старомайорського Донецької області, українські війська мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

"Під час наступальних дій Сили оборони Таврійського напрямку продовжують звільнення населеного пункту Урожайне", – написала Маляр.

На Куп'янському та Лиманському напрямках Сили оборони змогли не допустити просування ворога та відчутно знизили його наступальний потенціал.

На Бахмутському напрямку тривають тяжкі бої. Росіяни намагаються зупинити просування українських військ і відновити втрачене становище в районах на захід від Кліщіївки, на захід від Андріївки, Курдюмівки.

За тиждень, що минув, звільнена територія на Бахмутському напрямку збільшена на 3 кв. км, і загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку становить 40 кв. км.

7 серпня ГУР повідомило, що проводить успішні операції на лівому березі окупованої Херсонської області: бійці підрозділу "Шаман" знищили загін елітних ракетних військ окупантів.

9 серпня The Times опублікувало інтерв'ю з бійцями ГУР, які поділилися своїм новим завданням: убити високопоставлених російських офіцерів.

Вранці 14 серпня Маляр повідомила, що Сили оборони мають певні успіхи у населеному пункті Урожайне на півдні Донецької області.

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