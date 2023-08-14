Силы обороны продолжают освобождение Урожайного – Маляр
Силы обороны Таврического направления в ходе наступательных действий продолжают освобождение населенного пункта Урожайное Донецкой области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По информации замглавы Минобороны, на юге Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Идут бои.
В направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского Донецкой области, украинские войска имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.
"В ходе наступательных действий Силы обороны Таврического направления продолжают освобождение населенного пунк Урожайное", – написала Маляр.
На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны смогли не допустить продвижения врага и ощутимо снизили его наступательный потенциал.
На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Россияне пытаются остановить продвижение украинских войск и восстановить утраченное положение в районах западнее Клещиевки, западнее Андреевки, Курдюмовки.
За прошедшую неделю освобожденная территория на Бахмутском направлении увеличена на 3 кв. км, и в общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 40 кв. км.
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- Утром 14 августа Маляр сообщила, что Силы обороны имеют определенные успехи в населенном пункте Урожайное на юге Донецкой области.
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