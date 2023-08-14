Силы обороны продолжают освобождение Урожайного – Маляр

Силы обороны Таврического направления в ходе наступательных действий продолжают освобождение населенного пункта Урожайное Донецкой области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По информации замглавы Минобороны, на юге Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Идут бои.

В направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского Донецкой области, украинские войска имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

"В ходе наступательных действий Силы обороны Таврического направления продолжают освобождение населенного пунк Урожайное", – написала Маляр.

На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны смогли не допустить продвижения врага и ощутимо снизили его наступательный потенциал.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Россияне пытаются остановить продвижение украинских войск и восстановить утраченное положение в районах западнее Клещиевки, западнее Андреевки, Курдюмовки.

За прошедшую неделю освобожденная территория на Бахмутском направлении увеличена на 3 кв. км, и в общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 40 кв. км.

7 августа ГУР сообщило, что проводит успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области: бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов.

9 августа The Times опубликовало интервью с бойцами ГУР, те поделились своей новой задачей: убить высокопоставленных российских офицеров.

Утром 14 августа Маляр сообщила, что Силы обороны имеют определенные успехи в населенном пункте Урожайное на юге Донецкой области.

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