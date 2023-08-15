Бахмутское направление. 3 ОШБр уничтожила роту добровольцев из "фанатского спецназа" РФ

На Бахмутском направлении Силы обороны обили контратаку российских оккупантов и уничтожили роту российского "фанатского спецназа". Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

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Он отметил, что на Бахмутском направлении инициатива на стороне Сил обороны, но недавно была "достаточно сильная контратака" со стороны России на освобожденной от оккупантов территории.

"Она была сильна, но мы ее отбили. Более того, надо отметить, мы уничтожили три танка Т-90М – это одна из крайних модификаций. И уничтожили роту пехоты, при чем это было редкое явление для нас здесь – это был "фанатский спецназ". Вроде наших добровольцев. Конечно, это не сравнивается, но все же они пытаются такое сделать. "Эспаньола" называется", – сказал спикер 3 ОШБр.

Он отметил, что оккупанты из "Эспаньолы" – это фанаты футбольного клуба ЦСКА.

Комментируя уничтожение Силами обороны российской техники, Бородин отметил, что это тоже происходит нечасто, так как обычно россияне штурмуют только пехотой.

14 августа Зеленский посетил фронтовую зону – бойцов 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, 92 ОМБр, 3 ОШБр, ведущих наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".

За прошедшую неделю Силы обороны на Бахмутском направлении освободили от россиян еще 3 кв. км земель, сообщили в Минобороны.

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