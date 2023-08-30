Россияне постоянно контратакуют под Бахмутом и используют все имеющееся оружие – 3 ОШБр

На Бахмутском направлении у россиян нет ресурса для продвижения вперед, но локально они постоянно контратакуют и используют против Сил обороны все имеющиеся средства. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

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Комментируя вчерашнее заявление замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона о том, что россияне оказались "в ловушке" в Бахмуте, потому что они не могут ни выйти, ни полноценно передвигаться по самому городу, Бородин сказал, что при этом россияне привлекают очень большое количество сил и средств и постоянно контратакуют.

"Любые освобожденные территории враг контратакует. Однако сейчас мы можем закрепляться, и в целом все эти атаки у них не получаются", – сказал Бородин.

Он отметил, что в районе Бахмута россияне используют минирование, артиллерию, авиацию, дроны-камикадзе – "все, что у них есть, они пытаются использовать".

Однако, по словам Бородина, оккупанты не имеют ресурса для продвижения вперед на Бахмутском направлении – они лишь контратакуют на участках, недавно освобожденных от них Силами обороны.

Ранее Бородин сообщал, что на Бахмутском направлении плотность минирования намного выше, чем была на Херсонском направлении, а еще оккупанты стягивают на этот участок фронта большое количество артиллерии.

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