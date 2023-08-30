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Росіяни постійно контратакують під Бахмутом і використовують всю наявну зброю – 3 ОШБр

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 16:17
Росіяни постійно контратакують під Бахмутом і використовують всю наявну зброю – 3 ОШБр - Фото
Бахмут (фото – Facebook Генеральний штаб ЗСУ)

На Бахмутському напрямку у росіян наразі немає ресурсу для просування вперед, але локально вони постійно контратакують і використовують проти Сил оборони всі наявні засоби. Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

Коментуючи вчорашню заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону про те, що росіяни опинились "у пастці" в Бахмуті, тому що вони не можуть ані вийти, ані повноцінно пересуватись по самому місту, Бородін сказав, що водночас росіяни залучають дуже велику кількість сил та засобів і постійно контратакують.

"Будь-які звільнені території ворог контратакує. Проте наразі ми можемо закріплюватись, і загалом усі ці атаки їм не вдаються", – сказав Бородін.

Він наголосив, що в районі Бахмута росіяни використовують мінування, артилерію, авіацію, дрони-камікадзе – "все, що у них є, вони намагаються використовувати".

Втім, за словами Бородіна, окупанти не мають ресурсу для просування вперед на Бахмутському напрямку – вони лише контратакують на ділянках, які були нещодавно звільнені від них Силами оборони.

  • Раніше Бородін повідомляв, що на Бахмутському напрямку наразі щільність мінування набагато вища, ніж була на Херсонському напрямку, а ще окупанти стягують на цю ділянку фронту велику кількість артилерії.

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Оксана Житнюк
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