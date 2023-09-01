"Схоже на В'єтнам". У 3 ОШБр розповіли про оборону росіян під Бахмутом і їхні "нори"

На Бахмутському напрямку у росіян немає оборони з бетонними спорудами, як це було у Херсонській області, проте оборона все одно щільна, адже окупанти "дуже сильно і ретельно копають". Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

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Коментуючи наявність кількох ліній оборони росіян на півдні, де триває наступальна операція українських сил, Бородін сказав, що на сході оборона армії РФ теж дуже щільна.

"Ясна річ, що тут немає якихось бетонних споруд, як ми бачили це, коли звільняли Херсонщину. Проте [є] велика кількість людей, які дуже сильно і ретельно копають. Ось копати вони вміють. Вони виривають просто нори, якісь сполучення між цими норами. Трішки схоже на в'єтнамців [те, що робилось] під час В’єтнамської війни", – сказав Бородін.

Він наголосив, що в цьому плані росіяни традиційно "беруть масштабами", використовуючи для оборони на сході велику кількість окупантів.

"Заводять велику кількість людей. Їх знищують, їх ротують, тобто у них немає притоку людей", – наголосив пресофіцер 3 ОШБр.

Він зазначив, що росіяни активно використовують проти Сил оборони артилерію і дрони-камікадзе – поки українські бійці штурмують певну ділянку, окупанти застосовують проти них цю зброю.

Раніше Бородін повідомляв, що на Бахмутському напрямку наразі щільність мінування набагато вища, ніж була на Херсонському напрямку, а ще окупанти стягують на цю ділянку фронту велику кількість артилерії.

За словами Бородіна, на Бахмутському напрямку у росіян наразі немає ресурсу для просування вперед, але локально вони постійно контратакують і використовують всі наявні засоби.

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