RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Схоже на В'єтнам". У 3 ОШБр розповіли про оборону росіян під Бахмутом і їхні "нори"

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 17:16
Ілюстративне фото - ресурс окупантів

На Бахмутському напрямку у росіян немає оборони з бетонними спорудами, як це було у Херсонській області, проте оборона все одно щільна, адже окупанти "дуже сильно і ретельно копають". Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

Коментуючи наявність кількох ліній оборони росіян на півдні, де триває наступальна операція українських сил, Бородін сказав, що на сході оборона армії РФ теж дуже щільна.

"Ясна річ, що тут немає якихось бетонних споруд, як ми бачили це, коли звільняли Херсонщину. Проте [є] велика кількість людей, які дуже сильно і ретельно копають. Ось копати вони вміють. Вони виривають просто нори, якісь сполучення між цими норами. Трішки схоже на в'єтнамців [те, що робилось] під час В’єтнамської війни", – сказав Бородін.

Він наголосив, що в цьому плані росіяни традиційно "беруть масштабами", використовуючи для оборони на сході велику кількість окупантів.

"Заводять велику кількість людей. Їх знищують, їх ротують, тобто у них немає притоку людей", – наголосив пресофіцер 3 ОШБр.

Він зазначив, що росіяни активно використовують проти Сил оборони артилерію і дрони-камікадзе – поки українські бійці штурмують певну ділянку, окупанти застосовують проти них цю зброю.

  • Раніше Бородін повідомляв, що на Бахмутському напрямку наразі щільність мінування набагато вища, ніж була на Херсонському напрямку, а ще окупанти стягують на цю ділянку фронту велику кількість артилерії.
  • За словами Бородіна, на Бахмутському напрямку у росіян наразі немає ресурсу для просування вперед, але локально вони постійно контратакують і використовують всі наявні засоби.

Читайте також: 3 ОШБр: Росія дуже береже техніку 90-х і покладе роту солдатів, щоб не втратити БМП

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаоборонабахмутбахмутський напрямок3 ОШБролександр бородін
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 