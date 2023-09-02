NYT: У росіян нова тактика – підпалюють мінні поля, щоб завадити контрнаступу
Російські окупанти почали використовувати на півдні, де продовжується наступ українських сил, нову тактику – вони підпалюють мінні поля, намагаючись перешкоджати руху ЗСУ. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.
Українські морські піхотинці, які беруть участь у контрнаступі на півдні, розповіли журналістам, що росіяни "адаптуються", в тому числі використовуючи нову тактику, щоб зробити і без того підступні мінні поля ще більш смертоносними.
За словами морпіхів, окупанти заливають горючою речовиною заміноване поле, і щойно українці візьмуться за зачистку, росіяни скинуть гранату з дрона, викликавши тим самим загоряння та вибухи.
Як пише NYT, операція з прориву сильно укріплених російських ліній проводиться різними формами бойових дій – з артилерійськими дуелями та ударами безпілотників по всій ширині фронту на півдні. Однак рушійною силою контрнаступу, як пишуть журналісти, є сотні невеликих штурмових груп, найчастіше від восьми до 10 солдатів, кожній з яких доручено атакувати одну траншею, посадку чи будинок.
Росіяни тим часом викопують траншеї та лабіринти тунелів, які дозволяють їм стріляти в одному місці, а потім з'являтися в іншому, пише NYT.
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