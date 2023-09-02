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NYT: У росіян нова тактика – підпалюють мінні поля, щоб завадити контрнаступу

Этот материал также доступен на русском
02.09.2023, 16:11
NYT: У росіян нова тактика – підпалюють мінні поля, щоб завадити контрнаступу - Фото
Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Російські окупанти почали використовувати на півдні, де продовжується наступ українських сил, нову тактику – вони підпалюють мінні поля, намагаючись перешкоджати руху ЗСУ. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Українські морські піхотинці, які беруть участь у контрнаступі на півдні, розповіли журналістам, що росіяни "адаптуються", в тому числі використовуючи нову тактику, щоб зробити і без того підступні мінні поля ще більш смертоносними.

За словами морпіхів, окупанти заливають горючою речовиною заміноване поле, і щойно українці візьмуться за зачистку, росіяни скинуть гранату з дрона, викликавши тим самим загоряння та вибухи.

Як пише NYT, операція з прориву сильно укріплених російських ліній проводиться різними формами бойових дій – з артилерійськими дуелями та ударами безпілотників по всій ширині фронту на півдні. Однак рушійною силою контрнаступу, як пишуть журналісти, є сотні невеликих штурмових груп, найчастіше від восьми до 10 солдатів, кожній з яких доручено атакувати одну траншею, посадку чи будинок.

Росіяни тим часом викопують траншеї та лабіринти тунелів, які дозволяють їм стріляти в одному місці, а потім з'являтися в іншому, пише NYT.

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  • Союзники працюють над запитом України на обладнання для розмінування територій, повідомила глава МЗС Німеччини Бербок.
  • На Бахмутському напрямку щільність мінування набагато вища, ніж була на Херсонському напрямку, заявляють у 3 ОШБр.

Читайте також: Бої на півдні. Кожна посадка — система тунелів, решта замінована

Оксана Житнюк
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