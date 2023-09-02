Генерал Тарнавский показал видео, как воины 47 бригады уничтожают российские позиции

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский показал видео, как бойцы 47 отдельной механизированной бригады уничтожают позиции россиян.

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На опубликованных кадрах воины ВСУ наносят удары по траншеям, в которых находятся оккупанты.

Сегодня Тарнавский также сообщил, что артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1349 огневых задач на Таврическом направлении, уничтожив 77 россиян, ранив 208 оккупантов и взяв в плен еще четырех.

В течение суток были уничтожены 32 единицы военной техники РФ: четыре танка, 10 ББМ, семь артиллерийских систем и минометов, одна система ПВО, один дрон, восемь единиц автомобильной техники и одна единица специальной техники.

Также были уничтожены пять складов боеприпасов врага.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 556 россиян, а всего за все время большой войны – 264 060 оккупантов.

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