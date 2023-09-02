Генерал Тарнавський показав відео, як воїни 47 бригади нищать російські позиції

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський показав відео, як бійці 47 окремої механізованої бригади знищують позиції росіян.

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На опублікованих кадрах воїни ЗСУ завдають ударів по траншеях, у яких перебувають окупанти.

Сьогодні Тарнавський також повідомив, що артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1349 вогневих завдань на Таврійському напрямку, знищивши 77 росіян, поранивши 208 окупантів і взявши в полон ще чотирьох.

Протягом доби було знищено 32 одиниці військової техніки РФ: чотири танки, 10 ББМ, сім артилерійських систем та мінометів, одну систему ППО, один дрон, вісім одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки.

Також було знищено п’ять складів боєприпасів ворога.

За даними Генштабу, протягом минулої доби Сили оборони знищили 556 росіян, а загалом за весь час великої війни – 264 060 окупантів.

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