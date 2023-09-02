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Генерал Тарнавський показав відео, як воїни 47 бригади нищать російські позиції

Этот материал также доступен на русском
02.09.2023, 20:26
Генерал Тарнавський показав відео, як воїни 47 бригади нищать російські позиції - Фото
Скриншот

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський показав відео, як бійці 47 окремої механізованої бригади знищують позиції росіян.

На опублікованих кадрах воїни ЗСУ завдають ударів по траншеях, у яких перебувають окупанти.

Сьогодні Тарнавський також повідомив, що артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1349 вогневих завдань на Таврійському напрямку, знищивши 77 росіян, поранивши 208 окупантів і взявши в полон ще чотирьох.

Протягом доби було знищено 32 одиниці військової техніки РФ: чотири танки, 10 ББМ, сім артилерійських систем та мінометів, одну систему ППО, один дрон, вісім одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки.

Також було знищено п’ять складів боєприпасів ворога.

  • За даними Генштабу, протягом минулої доби Сили оборони знищили 556 росіян, а загалом за весь час великої війни – 264 060 окупантів.

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Оксана Житнюк
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війна47 бригадаОлександр Тарнавський
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