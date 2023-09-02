Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв показав момент знищення російської крилатої ракети, яка летіла на Київ. Відповідне відео опублікувала пресслужба воєначальника.

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За його словами, кілька днів тому мобільна група протиповітряної оборони збила крилату ракету росіян, яка летіла у напрямку до столиці.

Ціль була збита із переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger.

Він зазначив, що наслідки влучення ракети торкнулися б цивільної та критичної інфраструктури.

На відео можна побачити момент ураження ракети, а також послухати розповідь воїнів про бойову роботу.

Вночі 6 серпня 2023 року Росія вдарила ракетами Х-555 з Ту-95 по авіабазі на заході, вибухи були й під Черкасами.

15 серпня над Дніпром збили сім крилатих ракет Х-101/555, були поранені.

28 серпня країна-агресор атакувала Кривий Ріг та вдарила по промисловому об'єкту на Полтавщині – загинули дві людини, ще двоє осіб поранені.

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