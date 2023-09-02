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Генерал ЗСУ показав момент знищення ракети із ПЗРК Stinger під Києвом: відео влучання видео

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02.09.2023, 10:09
Знищення крилатої ракети росіян
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Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв показав момент знищення російської крилатої ракети, яка летіла на Київ. Відповідне відео опублікувала пресслужба воєначальника.

За його словами, кілька днів тому мобільна група протиповітряної оборони збила крилату ракету росіян, яка летіла у напрямку до столиці.

Ціль була збита із переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger.

Він зазначив, що наслідки влучення ракети торкнулися б цивільної та критичної інфраструктури.

На відео можна побачити момент ураження ракети, а також послухати розповідь воїнів про бойову роботу.

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Дмитро Гриниченко
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