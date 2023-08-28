RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

РФ атакувала Полтавщину та Кривий Ріг: є влучання у промисловий об'єкт та загиблі

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 08:16
РФ атакувала Полтавщину та Кривий Ріг: є влучання у промисловий об'єкт та загиблі - Фото
Фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

В ніч проти 28 серпня Росія завдала ракетного удару по Україні, внаслідок чого у Кривому Розі постраждали приватні будинки, а в Полтавській області зруйновано промисловий об'єкт. Про це повідомили в обласних військових адміністраціях.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Кривому Розі ворожою ракетою було зруйновано два дачні будинки, п'ять – понівечені, також загорілася господарська споруда.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Минулося без загиблих та постраждалих.

Як повідомили у Полтавській ОВА, внаслідок нічної атаки Росії на регіон, є влучання у промисловий об'єкт. Інформація про постраждалих уточнюється.

ДОПОВНЕНО о 08:40. У Полтавській ОВА 

Читайте також: Контррозвідка показала дрон, що вдарив по 126 гвардійській бригаді РФ в Криму – фото

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакривий рігполтавщина
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 