РФ атакувала Полтавщину та Кривий Ріг: є влучання у промисловий об'єкт та загиблі

В ніч проти 28 серпня Росія завдала ракетного удару по Україні, внаслідок чого у Кривому Розі постраждали приватні будинки, а в Полтавській області зруйновано промисловий об'єкт. Про це повідомили в обласних військових адміністраціях.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Кривому Розі ворожою ракетою було зруйновано два дачні будинки, п'ять – понівечені, також загорілася господарська споруда.

Минулося без загиблих та постраждалих.

Як повідомили у Полтавській ОВА, внаслідок нічної атаки Росії на регіон, є влучання у промисловий об'єкт. Інформація про постраждалих уточнюється.

ДОПОВНЕНО о 08:40. У Полтавській ОВА

Вночі 6 серпня 2023 року Росія вдарила ракетами Х-555 з Ту-95 по авіабазі на заході, вибухи були й під Черкасами.

15 серпня над Дніпром збили сім крилатих ракет Х-101/555, були поранені.

Читайте також: Контррозвідка показала дрон, що вдарив по 126 гвардійській бригаді РФ в Криму – фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.