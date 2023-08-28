РФ атакувала Полтавщину та Кривий Ріг: є влучання у промисловий об'єкт та загиблі
28.08.2023, 08:16
Фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація
В ніч проти 28 серпня Росія завдала ракетного удару по Україні, внаслідок чого у Кривому Розі постраждали приватні будинки, а в Полтавській області зруйновано промисловий об'єкт. Про це повідомили в обласних військових адміністраціях.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Кривому Розі ворожою ракетою було зруйновано два дачні будинки, п'ять – понівечені, також загорілася господарська споруда.
Минулося без загиблих та постраждалих.
Як повідомили у Полтавській ОВА, внаслідок нічної атаки Росії на регіон, є влучання у промисловий об'єкт. Інформація про постраждалих уточнюється.
ДОПОВНЕНО о 08:40. У Полтавській ОВА
- Вночі 6 серпня 2023 року Росія вдарила ракетами Х-555 з Ту-95 по авіабазі на заході, вибухи були й під Черкасами.
- 15 серпня над Дніпром збили сім крилатих ракет Х-101/555, були поранені.
Читайте також: Контррозвідка показала дрон, що вдарив по 126 гвардійській бригаді РФ в Криму – фото
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Кривий Ріг. Росія вдарила ракетою, пошкоджено 20 житлових будинків та енергетика — фото з місця 22.08.2023У Кривому Розі пролунав вибух. ЗСУ повідомляли про загрозу ракетного удару росіян 22.08.2023У Кривому Розі 23-річний хлопець створив фейк всеукраїнського Telegram-каналу. Вкрав 3 млн грн 11.08.2023
Останні новини
Коментарі