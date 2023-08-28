РФ атаковала Полтавскую область и Кривой Рог: попадание в промышленный объект и погибшие

В ночь на 28 августа Россия нанесла ракетный удар по Украине, в результате чего в Кривом Роге пострадали частные дома, а в Полтавской области разрушен промышленный объект. Об этом сообщили в областных военных администрациях.

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По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Кривом Роге вражеской ракетой были разрушены два дачных дома, пять – изуродованы, также загорелось хозяйственное сооружение.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщили в Полтавской ОВА, в результате ночной атаки России на регион есть попадание в промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется.

ДОПОЛНЕНО в 08:40. В результате атаки промышленного объекта на Полтавщине два человека погибли, еще двое ранены. Также полностью разрушен производственный цех. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов, заявили в Полтавской ОГА.

Ночью 6 августа 2023 года Россия ударила ракетами Х-555 из Ту-95 по авиабазе на западе, взрывы были и под Черкассами.

15 августа над Днепром сбили семь крылатых ракет Х-101/555, были раненые.

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