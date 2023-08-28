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РФ атаковала Полтавскую область и Кривой Рог: попадание в промышленный объект и погибшие

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 08:16
РФ атаковала Полтавскую область и Кривой Рог: попадание в промышленный объект и погибшие - Фото
Фото: Днепропетровская областная военная администрация

В ночь на 28 августа Россия нанесла ракетный удар по Украине, в результате чего в Кривом Роге пострадали частные дома, а в Полтавской области разрушен промышленный объект. Об этом сообщили в областных военных администрациях.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Кривом Роге вражеской ракетой были разрушены два дачных дома, пять – изуродованы, также загорелось хозяйственное сооружение.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщили в Полтавской ОВА, в результате ночной атаки России на регион есть попадание в промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется.

ДОПОЛНЕНО в 08:40. В результате атаки промышленного объекта на Полтавщине два человека погибли, еще двое ранены. Также полностью разрушен производственный цех. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов, заявили в Полтавской ОГА.

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Милана Головань
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войнакривой рогПолтавская область
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