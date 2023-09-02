Командующий Объединенными силами Сергей Наев показал момент уничтожения российской крылатой ракеты, которая летела на Киев. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба военачальника.

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По его словам, несколько дней назад мобильная группа противовоздушной обороны сбила крылатую ракету россиян, которая летела в направлении столицы.

Цель была сбита из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

Он отметил, что последствия попадания ракеты затронули бы гражданских и критическую инфраструктуру.

На видео можно заметить момент поражения ракеты, а также послушать рассказ воинов о боевой работе.

Ночью 6 августа 2023 года Россия ударила ракетами Х-555 с Ту-95 по авиабазе на западе, взрывы были и под Черкассами.

15 августа над Днепром сбили семь крылатых ракет Х-101/555, были раненые.

28 августа страна-агрессор атаковала Кривой Рог и ударила по промышленному объекту в Полтавской области – погибли два человека, еще двое ранены.

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