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Генерал ВСУ показал момент уничтожение ракеты из ПЗРК Stinger под Киевом: видео попадания видео

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2023, 10:09
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Командующий Объединенными силами Сергей Наев показал момент уничтожения российской крылатой ракеты, которая летела на Киев. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба военачальника.

По его словам, несколько дней назад мобильная группа противовоздушной обороны сбила крылатую ракету россиян, которая летела в направлении столицы.

Цель была сбита из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

Он отметил, что последствия попадания ракеты затронули бы гражданских и критическую инфраструктуру.

На видео можно заметить момент поражения ракеты, а также послушать рассказ воинов о боевой работе. 

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Дмитрий Гриниченко
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Сергей Наеввойнапворакетный ударstinger
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