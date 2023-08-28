У России есть по меньшей мере 585 ракет, среди них – 75 "Кинжалов" и 140 "Калибров" – ГУР

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина сообщил, что сейчас у России на вооружении остается около 585 ракет с радиусом действия до 500 километров, которыми она чаще всего атакует Украину.

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По данным украинской разведки, у России есть:

- 270 "Искандеров";

- 140 "Калибров";

- 75 "Кинжалов";

– 100 единиц Х-101/555/55.

Скибицкий заявил, что по сравнению с осенью 2022 года Россия сегодня меньше использует Х-101 по определенным причинам.

По плану захватчики могут производить около 40 ракет Х-101 ежемесячно, но, по словам Скибицкого, их планы не выполняются — в первую очередь из-за дефицита зарубежных комплектующих.

К тому же, добавил заместитель Буданова, страна-агрессор пытается накопить ракеты этого типа – они считаются более точными и эффективными.

Ночью 6 августа 2023 г. Россия ударила ракетами Х-555 из Ту-95 по авиабазе на западе, взрывы были и под Черкассами.

15 августа над Днепром сбили семь крылатых ракет Х-101/555, были ранены.

28 августа страна-агрессор атаковала Кривой Рог и ударила по промышленному объекту в Полтавской области – погибли два человека, еще два человека ранены.

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