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У России есть по меньшей мере 585 ракет, среди них – 75 "Кинжалов" и 140 "Калибров" – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 11:27
У России есть по меньшей мере 585 ракет, среди них – 75
Вадим Скибицкий (Скриншот)

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина сообщил, что сейчас у России на вооружении остается около 585 ракет с радиусом действия до 500 километров, которыми она чаще всего атакует Украину.

По данным украинской разведки, у России есть:

- 270 "Искандеров";

- 140 "Калибров";

- 75 "Кинжалов";

– 100 единиц Х-101/555/55.

Скибицкий заявил, что по сравнению с осенью 2022 года Россия сегодня меньше использует Х-101 по определенным причинам.

По плану захватчики могут производить около 40 ракет Х-101 ежемесячно, но, по словам Скибицкого, их планы не выполняются — в первую очередь из-за дефицита зарубежных комплектующих.

К тому же, добавил заместитель Буданова, страна-агрессор пытается накопить ракеты этого типа – они считаются более точными и эффективными.

Читайте также: Ночью Россия атаковала "Калибрами" и Х-59, ПВО сбила часть ракет – Воздушные силы

Милана Головань
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войнаракетаВадим Скибицкий
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