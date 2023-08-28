Ночью Россия атаковала "Калибрами" и Х-59, ПВО сбила часть ракет – Воздушные силы

В ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Украину ракетами морского и воздушного базирования, часть из них сбила украинская противовоздушная оборона. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В общей сложности Россия запустила с фрегата в Черном море четыре "Калибра" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-24. Последние враг направил на Кривой Рог из воздушного пространства временно оккупированной Херсонской области.

В результате боевой работы Силы ПВО сбили два "Калибра" и столько же Х-59.

Ночью 6 августа 2023 года Россия ударила ракетами Х-555 из Ту-95 по авиабазе на западе, взрывы были и под Черкассами.

15 августа над Днепром сбили семь крылатых ракет Х-101/555, были раненые.

28 августа страна-агрессор атаковала Кривой Рог и ударила по промышленному объекту в Полтавской области – погибли два человека, еще двое ранены.

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