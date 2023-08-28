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Ночью Россия атаковала "Калибрами" и Х-59, ПВО сбила часть ракет – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 08:33
Ночью Россия атаковала
Пуск ''Калибра'' (скриншот)

В ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Украину ракетами морского и воздушного базирования, часть из них сбила украинская противовоздушная оборона. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В общей сложности Россия запустила с фрегата в Черном море четыре "Калибра" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-24. Последние враг направил на Кривой Рог из воздушного пространства временно оккупированной Херсонской области.

В результате боевой работы Силы ПВО сбили два "Калибра" и столько же Х-59.

Фото: Повітряні сили

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Милана Головань
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войнаракетакалибрХ-59
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