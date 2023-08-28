Вночі Росія атакувала "Калібрами" та Х-59, ППО збила частину ракет – Повітряні сили

В ніч проти 28 серпня російські окупанти атакували Україну ракетами морського та повітряного базування, частину з них збила українська протиповітряна оборона. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Загалом Росія запустила з фрегата у Чорному морі чотири "Калібри" та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-24. Останні ворог спрямував на Кривий Ріг з повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини.

В результаті бойової роботи Сили ППО збили два "Калібри" та стільки ж Х-59.

Вночі 6 серпня 2023 року Росія вдарила ракетами Х-555 з Ту-95 по авіабазі на заході, вибухи були й під Черкасами.

15 серпня над Дніпром збили сім крилатих ракет Х-101/555, були поранені.

28 серпня країна-агресорка атакувала Кривий Ріг та вдарила по промисловому об'єкту на Полтавщині – загинули дві людини, ще двоє осіб поранені.

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