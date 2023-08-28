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Вночі Росія атакувала "Калібрами" та Х-59, ППО збила частину ракет – Повітряні сили

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 08:33
Вночі Росія атакувала
Пуск ''Калібра'' (скриншот)

В ніч проти 28 серпня російські окупанти атакували Україну ракетами морського та повітряного базування, частину з них збила українська протиповітряна оборона. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом Росія запустила з фрегата у Чорному морі чотири "Калібри" та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-24. Останні ворог спрямував на Кривий Ріг з повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини.

В результаті бойової роботи Сили ППО збили два "Калібри" та стільки ж Х-59.

Фото: Повітряні сили

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Мілана Головань
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війнаракетакалібрХ-59
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