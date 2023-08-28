Росія має щонайменше 585 ракет, серед них – 75 "Кинджалів" та 140 "Калібрів" – ГУР
Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що зараз у Росії на озброєнні залишається близько 585 ракет з радіусом дії до 500 кілометрів, якими вона найчастіше атакує Україну.
За даними української розвідки, у Росії є:
- 270 "Іскандерів";
- 140 "Калібрів";
- 75 "Кинджалів";
- 100 одиниць Х-101/555/55.
Скібіцький заявив, що порівняно з осінню 2022 року Росія сьогодні менше використовує Х-101 з певних причин.
За планом загарбники можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але, за словами Скібіцького, їхні плани не виконуються — насамперед через дефіцит іноземних складників.
До того ж, додав заступник Буданова, країна-агресорка намагається накопичити ракети цього типу — вони вважаються більш точними та ефективними.
- Вночі 6 серпня 2023 року Росія вдарила ракетами Х-555 з Ту-95 по авіабазі на заході, вибухи були й під Черкасами.
- 15 серпня над Дніпром збили сім крилатих ракет Х-101/555, були поранені.
- 28 серпня країна-агресорка атакувала Кривий Ріг та вдарила по промисловому об'єкту на Полтавщині – загинули дві людини, ще двоє осіб поранені.
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