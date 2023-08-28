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Росія має щонайменше 585 ракет, серед них – 75 "Кинджалів" та 140 "Калібрів" – ГУР

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 11:27
Росія має щонайменше 585 ракет, серед них – 75
Вадим Скібіцький (Скриншот)

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що зараз у Росії на озброєнні залишається близько 585 ракет з радіусом дії до 500 кілометрів, якими вона найчастіше атакує Україну.

За даними української розвідки, у Росії є:

- 270 "Іскандерів";

- 140 "Калібрів";

- 75 "Кинджалів";

- 100 одиниць Х-101/555/55.

Скібіцький заявив, що порівняно з осінню 2022 року Росія сьогодні менше використовує Х-101 з певних причин.

За планом загарбники можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але, за словами Скібіцького, їхні плани не виконуються — насамперед через дефіцит іноземних складників.

До того ж, додав заступник Буданова, країна-агресорка намагається накопичити ракети цього типу — вони вважаються більш точними та ефективними.

Читайте також: Вночі Росія атакувала "Калібрами" та Х-59, ППО збила частину ракет – Повітряні сили

Мілана Головань
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війнаракетаВадим Скібіцький
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