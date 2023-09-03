Наступ. ЗСУ між першою та другою лінією оборони окупантів, все попереду – Тарнавський

На півдні українські захисники перебувають між першою та другою лінією оборони окупантів, росіяни витратили 60% часу на будівництво першої лінії й лише по 20% на дві інші, бо не очікували, що українські сили її пройдуть. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю The Guardian.

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"Ми зараз є між першою і другою лініями оборони", — сказав він Тарнавський.

За його словами, зараз українські сили тиснуть з обох сторін пролому та зміцнюють свій контроль на території, захопленій під час останніх боїв.

"В центрі наступу ми завершуємо знищення підрозділів противника, які прикривають відхід російських військ за другий рубіж оборони", – пояснив він.

Сили оборони було заблоковано "величезним" мінним полем окупантів на кілька тижнів, поки піхотні сапери повільно розчищали штурмовий шлях пішки, пише видання.

Тарнавський зазначив, що російські війська "просто стояли й чекали на українську армію", відбиваючи техніку снарядами та безпілотниками.

Проте зараз цей бар'єр було подолано, росіяни були змушені до маневрів, а українці повернулися на своїх танках та іншій бронетехніці, зазначає The Guardian.

За словами Тарнавського, ознакою того, що Москва відчуває тиск є те, що вона передислокувала війська на південь з лінії фронту у тимчасово окупованій частині України – Херсонська область на заході та Лиман на північному Сході, а також з території РФ.

"Противник підтягує резерви не лише з України, а й з Росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам поштовх атакувати більше і швидше. Все у нас попереду", – сказав генерал.

Генсек НАТО заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони заявив, що офіційних заяв від західних посадовців з критикою українського наступу немає, є спекуляції деяких ЗМІ.

Генерал Тарнавський показав відео, як бійці 47 окремої механізованої бригади знищують позиції росіян.

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