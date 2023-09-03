РФ вербует иностранцев, вероятно, не хочет непопулярной мобилизации под выборы – союзники

Россия, вероятно, хочет избежать непопулярных мер внутренней мобилизации и вербует иностранцев на войну против Украины. Об этом сообщает разведка Великобритании.

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К концу июня 2023 года РФ обращается к гражданам соседних стран с объявлениями о вербовке людей для войны против Украины, отмечает ведомство.

По его данным, в Армении и Казахстане были замечены рекламные объявления, предлагавшие наемникам 495 000 рублей ($5140) первоначальных платежей и зарплаты от 190 000 рублей ($1973).

На севере Казахстана в Костанайской области проводились вербовки в армию оккупантов, в них обращались к этническим россиянам, отмечает разведка Британии.

По крайней мере, с мая 2023 года РФ обратилась к мигрантам из Центральной Азии, чтобы они воевали против Украины, обещая ускоренное получение гражданства и зарплаты до $4160, говорится в данных.

По сообщениям, у узбекских мигрантов-строителей во временно оккупированном Мариуполе конфисковали паспорта по прибытии в город, их заставили присоединиться к армии оккупантов.

Ведомство отмечает, что в России есть по меньшей мере 6 млн мигрантов из Центральной Азии, которых Кремль, вероятно, считает потенциальными новобранцами.

"Россия, вероятно, хочет избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации накануне президентских выборов 2024 года. Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю привлекать дополнительный персонал для своих военных действий вопреки растущим жертвам", – объясняет разведка Британии.

6 августа британская разведка заявила, что Россия потеряла убитыми и ранеными по меньшей мере половину десантников, отправленных в Украину с учетом данных командующего ВДВ оккупантов.

8 августа издание Reuters сообщило, что казахстанские интернет-пользователи начали видеть рекламные объявления, предлагающие немедленную выплату "бонуса" в размере более $5000 за подписание контракта с российской армией.

21 августа разведка Британии заявила, что оккупанты начали формирование новой армии, которую планируют отправить на юг Украины.

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