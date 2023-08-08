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Россия заманивает жителей Казахстана на войну против Украины бонусом в $5300

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 11:08
Россия заманивает жителей Казахстана на войну против Украины бонусом в $5300 - Фото
Скриншот из рекламы

Казахстанские интернет-пользователи начали видеть рекламные объявления, предлагающие немедленную выплату "бонуса" в размере 495 000 российских рублей (более $5000. — Ред.) за подписание контракта с российской армией. Об этом сообщило агентство Reuters.

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О вербовке в Казахстане сообщалось еще в июне.

Ролик явно нацелен на казахстанцев, так как в рекламе видны флаги РФ и Казахстана и появляется лозунг "Плечом к плечу".

Помимо единовременной выплаты за вхождение в состав армии страны-оккупанта, "соискателям" предлагают ежемесячные выплаты не менее 190 000 рублей (~$2000) и некие дополнительные льготы.

Рекламируемый в ролике веб-сайт предлагает будущим новобранцам вступить в армию почему-то в Сахалинской области на Дальнем Востоке. Владельцем сайта значится некое Агентство развития человеческого капитала Сахалинской области – организация от  местной власти.

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В колл-центре журналистам заявили, что не комментируют размещение рекламы.

На территории Казахстана проживают более трех миллионов этнических русских.

Официально Астана не поддерживает российскую войну против Украины, а участие его граждан в военных конфликтах за границей за плату является незаконным и карается 10 годами тюрьмы.

Обычно вербовка происходит в России, где работают миллионы узбеков, таджиков и кыргызских рабочих-мигрантов.

  • 28 февраля 2023 года ближневосточное англоязычное издание The Media Line сообщало, что Россия вербует палестинских наемников на войну против Украины.
  • 23 июня российская служба BBC News сообщила, что студенты из Непала идут на войну против Украины ради денег.
Євген Пилипенко
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