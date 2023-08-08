Россия заманивает жителей Казахстана на войну против Украины бонусом в $5300

Казахстанские интернет-пользователи начали видеть рекламные объявления, предлагающие немедленную выплату "бонуса" в размере 495 000 российских рублей (более $5000. — Ред.) за подписание контракта с российской армией. Об этом сообщило агентство Reuters.

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О вербовке в Казахстане сообщалось еще в июне.

Ролик явно нацелен на казахстанцев, так как в рекламе видны флаги РФ и Казахстана и появляется лозунг "Плечом к плечу".

Помимо единовременной выплаты за вхождение в состав армии страны-оккупанта, "соискателям" предлагают ежемесячные выплаты не менее 190 000 рублей (~$2000) и некие дополнительные льготы.

Рекламируемый в ролике веб-сайт предлагает будущим новобранцам вступить в армию почему-то в Сахалинской области на Дальнем Востоке. Владельцем сайта значится некое Агентство развития человеческого капитала Сахалинской области – организация от местной власти.

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В колл-центре журналистам заявили, что не комментируют размещение рекламы.

На территории Казахстана проживают более трех миллионов этнических русских.

Официально Астана не поддерживает российскую войну против Украины, а участие его граждан в военных конфликтах за границей за плату является незаконным и карается 10 годами тюрьмы.

Обычно вербовка происходит в России, где работают миллионы узбеков, таджиков и кыргызских рабочих-мигрантов.

28 февраля 2023 года ближневосточное англоязычное издание The Media Line сообщало, что Россия вербует палестинских наемников на войну против Украины.

23 июня российская служба BBC News сообщила, что студенты из Непала идут на войну против Украины ради денег.

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