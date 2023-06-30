Россия пытается впутать Казахстан в войну против Украины
Россия пытается вербовать граждан Казахстана на войну против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Костанайской области.
Отмечается, что "в последнее время" в соцсетях активно распространяется информация о войне России против Украины. В частности, речь идет о фото и видео с фронта, сообщениях и комментариях на эту тематику.
Некоторые из этих материалов якобы сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в войне на стороне российской армии.
По информации прокуратуры, в комментариях отдельных пользователей социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, содержатся "сепаратистские призывы по поводу целостности территории Казахстана".
Кроме того, в Костанайской области зафиксированы попытки россиян привлечь местных жителей к войне против Украины.
В органе не уточнили, каким образом велась вербовка и были ли задержаны организаторы рекрутинга.
В середине апреля стало известно, что Комитет по национальной безопасности Казахстана открыл 10 уголовных дел по фактам участия граждан страны в военных действиях на территории Украины.
В прокуратуре напомнили, что за наем в Казахстане дают 10 лет тюрьмы.
- 28 февраля ближневосточное англоязычное издание The Media Line сообщало, что Россия вербует палестинских наемников на войну против Украины.
- 23 июня российская служба BBC News сообщила, что студенты из Непала идут на войну против Украины ради денег.
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