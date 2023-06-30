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Россия пытается впутать Казахстан в войну против Украины

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 19:14
Россия пытается впутать Казахстан в войну против Украины - Фото
Флаг Казахстана и военная техника страны (Фото: depositphotos)

Россия пытается вербовать граждан Казахстана на войну против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Костанайской области.

Отмечается, что "в последнее время" в соцсетях активно распространяется информация о войне России против Украины. В частности, речь идет о фото и видео с фронта, сообщениях и комментариях на эту тематику.

Некоторые из этих материалов якобы сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в войне на стороне российской армии.

По информации прокуратуры, в комментариях отдельных пользователей социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, содержатся "сепаратистские призывы по поводу целостности территории Казахстана".

Кроме того, в Костанайской области зафиксированы попытки россиян привлечь местных жителей к войне против Украины.

В органе не уточнили, каким образом велась вербовка и были ли задержаны организаторы рекрутинга.

В середине апреля стало известно, что Комитет по национальной безопасности Казахстана открыл 10 уголовных дел по фактам участия граждан страны в военных действиях на территории Украины.

В прокуратуре напомнили, что за наем в Казахстане дают 10 лет тюрьмы.

  • 28 февраля ближневосточное англоязычное издание The Media Line сообщало, что Россия вербует палестинских наемников на войну против Украины.
  • 23 июня российская служба BBC News сообщила, что студенты из Непала идут на войну против Украины ради денег.

Читайте также: Что в Казахстане думают о войне России против Украины – опрос DEMOSCOPE

Милана Головань
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