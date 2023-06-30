Россия пытается впутать Казахстан в войну против Украины

Россия пытается вербовать граждан Казахстана на войну против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Костанайской области.

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Отмечается, что "в последнее время" в соцсетях активно распространяется информация о войне России против Украины. В частности, речь идет о фото и видео с фронта, сообщениях и комментариях на эту тематику.

Некоторые из этих материалов якобы сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в войне на стороне российской армии.

По информации прокуратуры, в комментариях отдельных пользователей социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, содержатся "сепаратистские призывы по поводу целостности территории Казахстана".

Кроме того, в Костанайской области зафиксированы попытки россиян привлечь местных жителей к войне против Украины.

В органе не уточнили, каким образом велась вербовка и были ли задержаны организаторы рекрутинга.

В середине апреля стало известно, что Комитет по национальной безопасности Казахстана открыл 10 уголовных дел по фактам участия граждан страны в военных действиях на территории Украины.

В прокуратуре напомнили, что за наем в Казахстане дают 10 лет тюрьмы.

28 февраля ближневосточное англоязычное издание The Media Line сообщало, что Россия вербует палестинских наемников на войну против Украины.

23 июня российская служба BBC News сообщила, что студенты из Непала идут на войну против Украины ради денег.

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