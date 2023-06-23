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Россия вербует на войну студентов из Непала. На их родине за наемничество наказывают – BBC

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 20:11
Россия вербует на войну студентов из Непала. На их родине за наемничество наказывают – BBC - Фото
Флаг Непала (Фото: ЕРА)

Журналисты российского сегмента BBC News опубликовали материал, в котором говорится, что приехавшие на обучение в Россию непальцы идут за деньгами в ряды российской армии, несмотря на то что на их родине наемничество является уголовным преступлением.

Журналисты зафиксировали, что весной 2023 года в соцсети TikTok начали появляться ролики, которые публиковали непальские студенты из тренировочных лагерей российской армии.

На одном из таких видео, как утверждает BBC, непалец выложил справку о том, что подписал контракт с российской воинской частью, а также заявление с просьбой выплачивать ему 195 000 рублей (около $2300) в месяц.

Непальская служба BBC смогла разыскать одного из авторов роликов.

Он рассказал, что приехал из Непала в Россию по студенческой визе и учился в вузе, но по мере того как учеба подходила к концу, понял, что ему не хватает денег.

Тогда студент, видя, что в российскую армию идет постоянный набор добровольцев, решил стать одним из них. Он прошел медкомиссию, сдал письменный тест на знание русского языка – и оказался зачисленным в ВС РФ.

Он рассказал, что еще недавно ежедневно получал 40-50 телефонных звонков от непальцев, которые хотели бы воевать в российской армии. Речь идет и о тех, кто сейчас живет в России, и о тех, кто остался в родной стране. Особенно много звонков от освободившихся из полиции или вооруженных сил.

Все они говорят, что для них это способ заработать, а затем "не просто остаться в России, а перевезти сюда семьи".

  • 28 февраля ближневосточное англоязычное издание The Media Line сообщало, что Россия вербует палестинских наемников на войну против Украины.

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Милана Головань
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