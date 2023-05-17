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ФСБ вербует боевиков ИГИЛ и отправляет их "агентами" в ВСУ – расследование Meduza

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 11:12
ФСБ вербует боевиков ИГИЛ и отправляет их
Завербованный ФСБ экс-боевик ИГИЛ (Фото: Медуза)

Федеральная служба безопасности России вербует бывших боевиков Исламского государства и Кавказского эмирата, пытаясь внедрять их в чеченские группировки и крымскотатарские батальоны, воюющие на стороне Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в расследовании журналистов российского оппозиционного издания Медуза.

Спецкоры издания пообщались с экс-боевиком ИГИЛ, который рассказал им, как в 2019 году, после освобождения из колонии, с ним связался сотрудник российской ФСБ.

По словам мужчины, сначала россиянин задавал ему разные вопросы, а впоследствии – перешел к требованиям.

Собеседник Медузы заявил, что якобы не хотел делиться информацией и сбежал из страны. Он рассказал журналистам, что "среди мусульман, уехавших из России в Украину, разговоры о вербовке спецслужбами идут постоянно".

С авторами расследования также связался бывший боевик джихадской военной организации Кавказский эмират.

По его словам, он якобы хотел вступить в ряды террористической группы Вагнера и сдаться в плен в ВСУ, однако в тюрьме получил предложение работать на ФСБ.

"ФСБ хотела свое кино. Грязную работу: убирать (убивать. – Ред.) кого надо, разведывать. Украина – сперва. Отправили бы как одиночку. Но таких одиночек у них много", – сказал он.

В расследовании говорится, что третьего собеседника журналистов, экс-боевика ИГИЛ, в 2019 году завербовали в ФСБ и поручили внедриться в чеченские группировки и крымскотатарские батальоны, воевавшие на стороне ВСУ.

Он показал Медузе инструкции, которые ему написали в ФСБ, рассказал, как психологи спецслужбы готовили его к командировке, и признался, что дважды получал заказы на убийство людей за границей.

Фото: Медуза

Позже, 25 марта 2022 года, агента отправили в Турцию – выяснять, кто что готовит против России, и собирать любые данные об Украине.

  • 28 ноября 2022 года глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Европа должна применить к ПВК Вагнера такой же подход, как к террористической организации ИГИЛ.

Читайте также: В США разоблачили россиян, вербовавших американцев в ряды ФСБ

Милана Головань
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