В США разоблачили россиян, вербовавших американцев в ряды ФСБ

В США обвиняют троих россиян и четырех американцев в якобы работе на Федеральную службу безопасности РФ и российское правительство в частности. Соответствующее заявление было опубликовано в Министерстве юстиции США.

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По данным ведомства, россияне якобы вербовали американцев в ряды ФСБ "в целях распространения пропаганды и сеяния раздора". Кроме того, обвиняемые якобы тайно финансировали и руководили кандидатами на местные должности в штатах, утверждает Минюст.

Обвинения вынесли жителю Москвы и основателю так называемого Антиглобалистского движения России Александру Ионову и сотрудникам ФСБ Алексею Суходолову и Егору Попову, которые якобы финансировали это движение.

Также обвинения получили четыре гражданина США, которых, вероятно, завербовали для работы в Россию.

Представитель ФБР Курт Ронноу подчеркнул, что это разоблачение "рисует ужасную картину действий российского правительства и того, на что пойдет ФСБ, чтобы вмешиваться в выборы США, сеять раздор в стране и, в конце концов, вербовать ее граждан для своих целей".

15 марта 2023 года в Польше обнаружили и нейтрализовали шпионскую сеть , которая работала на Россию и готовила диверсии в стране.

13 апреля Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России.

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Мілана Головань

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