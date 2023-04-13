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Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 14:20
Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России - Фото
Анникен Хюитфельдт (Фото: ЕРА)

Правительство Норвегии объявило персонами нон грата 15 сотрудников посольства России. Глава Министерства иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт заявила, что дипломаты оказались членами российской разведки, говорится в пресс-службе ведомства.

По ее словам, решение правительства является ответом на изменения в ситуации безопасности в Европе, которая привела к усилению разведывательной угрозы со стороны России.

"Это важный шаг в противодействии и снижении уровня активности российской разведки в Норвегии и таким образом в защите наших национальных интересов", – сказала министр.

Члены российской разведки должны покинуть Норвегию в ближайшее время. Кроме того, им будет отказано в визах, говорят в Осло.

Хюидтфельдт добавила, что Россия представляет "наибольшую разведывательную угрозу для Норвегии".

"Мы очень серьезно относимся к этому и сейчас принимаем меры по противодействию деятельности российской разведки в нашей стране. Мы не позволим офицерам российской разведки действовать под дипломатическим прикрытием в Норвегии", – сказала она.

  • 15 марта 2023 года в Польше обнаружили и нейтрализовали шпионскую сеть, которая работала на Россию и готовила диверсии в стране.

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Мілана Головань
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разведка шпионаж посол дипломат норвегия Анникен Хюитфельд
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