Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России

Правительство Норвегии объявило персонами нон грата 15 сотрудников посольства России. Глава Министерства иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт заявила, что дипломаты оказались членами российской разведки, говорится в пресс-службе ведомства.

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По ее словам, решение правительства является ответом на изменения в ситуации безопасности в Европе, которая привела к усилению разведывательной угрозы со стороны России.

"Это важный шаг в противодействии и снижении уровня активности российской разведки в Норвегии и таким образом в защите наших национальных интересов", – сказала министр.

Члены российской разведки должны покинуть Норвегию в ближайшее время. Кроме того, им будет отказано в визах, говорят в Осло.

Хюидтфельдт добавила, что Россия представляет "наибольшую разведывательную угрозу для Норвегии".

"Мы очень серьезно относимся к этому и сейчас принимаем меры по противодействию деятельности российской разведки в нашей стране. Мы не позволим офицерам российской разведки действовать под дипломатическим прикрытием в Норвегии", – сказала она.

15 марта 2023 года в Польше обнаружили и нейтрализовали шпионскую сеть, которая работала на Россию и готовила диверсии в стране.

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Мілана Головань

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