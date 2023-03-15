В Польше поймали шпионов РФ, они готовили диверсии и установили камеры на ж/д узлах – RMF

Польские спецслужбы выявили и нейтрализовали шпионскую сеть, работавшую на Россию, которая готовила диверсии в Польше. Об этом сообщает RMF FM.

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По данным издания, сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали по этому делу шесть человек, а в связи с их деятельностью сети на железнодорожных путях и на объектах критической инфраструктуры страны введен режим повышенной готовности.

Как выяснил журналист RMF FM, задержанные – иностранцы, которые работали на российские спецслужбы.

Агенты ABW задержали подозреваемых в связи с обнаружением на важных маршрутах и ​​железнодорожных узлах скрытых камер, которые фиксировали движение на путях и передавали изображение в сеть.

По информации, полученной RMF FM, в основном речь идет об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, в том числе в районе аэропорта в Ясенке под Жешувом. Это основной пункт перевалки западного оружия и боеприпасов для Украины.

Отмечается, что камеры были установлены и в других частях Польши.

В середине февраля в Польше из МИД уволили всех выпускников Московского института международных отношений.

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Наталія Медведєва

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