В Польше из МИД уволили всех выпускников Московского института международных отношений
14.02.2023, 14:38
Збигнев Рау (фото - МИД Польши)
В Польше из Министерства иностранных дел уволили всех чиновников, обучавшихся в Московском государственном институте международных отношений. Об этом в интервью Gazeta Polska сказал глава ведомства Збигнев Рау.
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По его словам, этот вуз "был инвестицией в деятельность российского империализма" и "частью советской мягкой силы".
Министр подчеркнул, что выпускники этого вуза "должны служить государственному разуму Российской империи".
"Нам удалось закрыть очень важный процесс, являющийся частью декоммунизации в широком понимании", – подытожил глава польской дипломатии.
- 21 ноября 2022 года замглавы МИД Польши заявил, что "было бы хорошо", если бы Россию признали спонсором терроризма на уровне Европарламента.
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