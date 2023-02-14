В Польше из МИД уволили всех выпускников Московского института международных отношений

В Польше из Министерства иностранных дел уволили всех чиновников, обучавшихся в Московском государственном институте международных отношений. Об этом в интервью Gazeta Polska сказал глава ведомства Збигнев Рау.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, этот вуз "был инвестицией в деятельность российского империализма" и "частью советской мягкой силы".

Министр подчеркнул, что выпускники этого вуза "должны служить государственному разуму Российской империи".

"Нам удалось закрыть очень важный процесс, являющийся частью декоммунизации в широком понимании", – подытожил глава польской дипломатии.

21 ноября 2022 года замглавы МИД Польши заявил, что "было бы хорошо", если бы Россию признали спонсором терроризма на уровне Европарламента.

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.