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В Польше из МИД уволили всех выпускников Московского института международных отношений

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 14:38
В Польше из МИД уволили всех выпускников Московского института международных отношений - Фото
Збигнев Рау (фото - МИД Польши)

В Польше из Министерства иностранных дел уволили всех чиновников, обучавшихся в Московском государственном институте международных отношений. Об этом в интервью Gazeta Polska сказал глава ведомства Збигнев Рау.

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По его словам, этот вуз "был инвестицией в деятельность российского империализма" и "частью советской мягкой силы".

Министр подчеркнул, что выпускники этого вуза "должны служить государственному разуму Российской империи".

"Нам удалось закрыть очень важный процесс, являющийся частью декоммунизации в широком понимании", – подытожил глава польской дипломатии.

Мілана Головань
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