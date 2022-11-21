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В МИД Польши – за признание России спонсором терроризма на уровне Европарламента

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 11:24
В МИД Польши – за признание России спонсором терроризма на уровне Европарламента - Фото
Марцин Пшидач (фото — Sebastian Indra, МИД Польши)

Было бы хорошо, если бы Россию признали спонсором терроризма на уровне Европарлмента. Об этом заявил в эфире TVP замглавы МИД Польши Марцин Пшидач, передает PAP.

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По его словам, Россия каждый день показывает преступную сущность своего режима, в частности, бьет по критической инфраструктуре и пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу.

"Чем это отличается от действий террористов?" – риторически спросил Пшидач.

Он считает, что было бы хорошо, если бы Россию признали спонсором терроризма на уровне Европарламента.

По его словам, это имело бы большое значения с точки зрения престижа и юридического авторитета такого решения.

  • Террористическим российский режим признали ПАСЕ, парламенты ЭстонииПольши и Чехии.
  • В Европарламенте согласовали текст резолюции о признании России спонсором терроризма. Голосование запланировано на 23 ноября.

Читайте также: У Кулебы сравнили РФ с ИГИЛ после признания Пескова в терроре ради склонения к переговорам

 

 

 

Марко Сировой
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европарламент ЕС мид польши армия рф Марцин Пшидач спонсор терроризма
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