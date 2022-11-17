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В Европарламенте согласовали текст резолюции о признании России спонсором терроризма

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 22:23
В Европарламенте согласовали текст резолюции о признании России спонсором терроризма - Фото
Европарламент (фото – depositphotos)

В Европарламенте согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма. Об этом сообщил в Twitter депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

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По его словам, после четырех часов переговоров между политическими группами Европарламента была достигнута договоренность по тексту резолюции.

Основным пунктом резолюции, по его словам, будет то, что "Европейский парламент признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма".

Как сообщается в повестке Европарламента, голосование по резолюции запланировано на 23 ноября.

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  • Украина неоднократно призывала США признать Россию страной-спонсором терроризма. В Штатах пока не спешат с таким шагом, но глава МИД Кулеба подчеркнул, что Украине уже не раз говорили "нет", а в итоге то или иное решение все же принималось.
  • В августе Сейм Латвии принял заявление, в котором признал Россию страной-спонсором терроризма, а также призвал страны ЕС приостановить выдачу виз гражданам РФ и Беларуси. 

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Оксана Житнюк
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европарламент война терроризм спонсор терроризма резоляция
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