UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Первый шаг к наказанию". В парламенте Чехии признали террористическим российский режим

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 13:36
Палата депутатов парламента Чехии (фото - psp.cz)

Палата депутатов (нижняя) парламента Чехии приняла резолюцию, признающую российский режим террористическим, говорится на сайте парламента. Это – первый шаг к наказанию РФ, считает вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В документе говорится, что Палата депутатов в соответствии с резолюцией ПАСЕ характеризует нынешний российский режим как террористический. Там также осуждается агрессия РФ против Украины и ее атаки на гражданских лиц и инфраструктуру.

Резолюцию поддержали 129 из 156 присутствовавших депутатов.

Россия статус террористического режима подтверждает ежедневно убийствами гражданских и разрушением украинских городов, отреагировал Корниенко.

"Если кто-то поступает как террорист, то он – террорист. Именно таков режим Путина, именно такова Россия. Признание этого – уже первый шаг к наказанию, а оно будет обязательно – за все преступления, совершенные РФ в этой разрушительной войне", – заявил вице-спикер Рады.

Читайте также: Парламент Нидерландов за создание в Гааге спецтрибунала для суда над Путиным – депутат

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
режим Путина война владимир путин террорист Александр Корниенко парламент чехии палата депутатов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 