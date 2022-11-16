"Первый шаг к наказанию". В парламенте Чехии признали террористическим российский режим

Палата депутатов (нижняя) парламента Чехии приняла резолюцию, признающую российский режим террористическим, говорится на сайте парламента. Это – первый шаг к наказанию РФ, считает вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

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В документе говорится, что Палата депутатов в соответствии с резолюцией ПАСЕ характеризует нынешний российский режим как террористический. Там также осуждается агрессия РФ против Украины и ее атаки на гражданских лиц и инфраструктуру.

Резолюцию поддержали 129 из 156 присутствовавших депутатов.

Россия статус террористического режима подтверждает ежедневно убийствами гражданских и разрушением украинских городов, отреагировал Корниенко.

"Если кто-то поступает как террорист, то он – террорист. Именно таков режим Путина, именно такова Россия. Признание этого – уже первый шаг к наказанию, а оно будет обязательно – за все преступления, совершенные РФ в этой разрушительной войне", – заявил вице-спикер Рады.

Ранее террористическим российский режим признали ПАСЕ, парламенты Эстонии и Польши.

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Марко Сировой

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