Парламент Нидерландов за создание в Гааге спецтрибунала для суда над Путиным – депутат

Большинство депутатов парламента Нидерландов поддерживают создание специального международного трибунала для суда над российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил в Twitter один из инициаторов резолюции парламента депутат Сьорд Вимер Сьордсма.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Большинство в парламенте Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения акта агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности", – написал депутат.

Сьордсма считает логичным, что новый международный трибунал может быть размещен в Гааге, где расположена штаб-квартира Международного уголовного суда и где уже работали спецтрибуналы по военным преступникам. В частности, трибунал по бывшей Югославии, который в 2016 году приговорил к 40 годам заключения экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича.

5 октября президент Владимир Зеленский заявил, что деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины.

16 октября министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором призвали Евросоюз и его партнеров помочь Украине в создании Специального трибунала.

Читайте также: Наказание – неизбежно. От Нюрнберга до Руанды: как трибуналы судили военных преступников

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.