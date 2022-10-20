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Парламент Нидерландов за создание в Гааге спецтрибунала для суда над Путиным – депутат

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 17:30
Парламент Нидерландов за создание в Гааге спецтрибунала для суда над Путиным – депутат - Фото
Сьорд Вимер Сьордсма (Фото - Wikipedia)

Большинство депутатов парламента Нидерландов поддерживают создание специального международного трибунала для суда над российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил в Twitter один из инициаторов резолюции парламента депутат Сьорд Вимер Сьордсма. 

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"Большинство в парламенте Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения акта агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности", – написал депутат.

Сьордсма считает логичным, что новый международный трибунал может быть размещен в Гааге, где расположена штаб-квартира Международного уголовного суда и где уже работали спецтрибуналы по военным преступникам. В частности, трибунал по бывшей Югославии, который в 2016 году приговорил к 40 годам заключения экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича.

  • 5 октября президент Владимир Зеленский заявил, что деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины.
  • 16 октября министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором призвали Евросоюз и его партнеров помочь Украине в создании Специального трибунала.

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Сергій Бережний
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