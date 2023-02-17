Немецкий разведчик собирался передать россиянам GPS-данные HIMARS в Украине – СМИ

По информации немецкого журнала Der Spiegel, на который ссылается Tagesshau, осенью прошлого года ФСБ РФ пыталась получить данные о местоположении позиций артиллерии и ПВО украинской армии через сотрудника Федеральной разведывательной службы (БНД) Карстена Л., который был арестован в декабре 2022 года.

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По версии следствия, сотрудник БНД должен был использовать посредника в БНД для выкачивания данных GPS о реактивных системах залпового огня HIMARS, поставленных Украине Соединенными Штатами, и ЗРК Iris-T, поставленных Берлином.

Люди, знакомые с делом, говорят, что утечка таких данных маловероятна, пишет немецкое издание.

В конце декабря 2022 года Карстен Л. был арестован в Берлине по делу о возможной государственной измене.

Власти обыскали его квартиру и рабочее место, а также жилище еще одного человека. Кроме того обыски были проведены в бывшей штаб-квартире BND в Пуллахе, недалеко от Мюнхена.

Глава БНД Бруно Каль сказал, что раскрытие подробностей этого дела может сыграть на руку Москве.

Карстена Л. подозревают в том, что в 2022 году он передал России информацию, которую получил благодаря своей профессиональной деятельности. Федеральные прокуроры не уточнили, было это до или после вторжения России в Украину.

1 февраля сообщалось, что Внешняя разведка Германии продолжает расследование в отношении одного из руководителей ее подразделений, который подозревается в шпионаже в интересах России.

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Вадим Ребрина

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