UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Немецкий разведчик собирался передать россиянам GPS-данные HIMARS в Украине – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 14:18
Немецкий разведчик собирался передать россиянам GPS-данные HIMARS в Украине – СМИ - Фото
HIMARS (фото - ЕРА)

По информации немецкого журнала Der Spiegel, на который ссылается Tagesshau, осенью прошлого года ФСБ РФ пыталась получить данные о местоположении позиций артиллерии и ПВО украинской армии через сотрудника Федеральной разведывательной службы (БНД) Карстена Л., который был арестован в декабре 2022 года.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По версии следствия, сотрудник БНД должен был использовать посредника в БНД для выкачивания данных GPS о реактивных системах залпового огня HIMARS, поставленных Украине Соединенными Штатами, и ЗРК Iris-T, поставленных Берлином.

Люди, знакомые с делом, говорят, что утечка таких данных маловероятна, пишет немецкое издание.

В конце декабря 2022 года Карстен Л. был арестован в Берлине по делу о возможной государственной измене.

Власти обыскали его квартиру и рабочее место, а также жилище еще одного человека. Кроме того обыски были проведены в бывшей штаб-квартире BND в Пуллахе, недалеко от Мюнхена.

Глава БНД Бруно Каль сказал, что раскрытие подробностей этого дела может сыграть на руку Москве.

Карстена Л. подозревают в том, что в 2022 году он передал России информацию, которую получил благодаря своей профессиональной деятельности. Федеральные прокуроры не уточнили, было это до или после вторжения России в Украину.

  • 1 февраля сообщалось, что Внешняя разведка Германии продолжает расследование в отношении одного из руководителей ее подразделений, который подозревается в шпионаже в интересах России.

Читайте также: "Спецслужбы РФ в отчаянии". За год они потерпели больше неудач, чем за холодную войну – WP

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
фсб разведка шпионаж HIMARS БНД
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 