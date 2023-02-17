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"Спецслужбы РФ в отчаянии". За год они потерпели больше неудач, чем за холодную войну – WP

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 14:06
Фото: EPA

За последний год разведслужбы России потерпели самые серьезные удары со времен холодной войны, связанные с понижением возможностей агентурной сети за рубежом. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на мнение американских и европейских спецслужб.

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Газета пишет, что "это одно из последствий вторжения в Украину", которое российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не предусматривал, отдавая приказ о вводе войск.

Война против Украины привела к ослаблению возможностей РФ поддерживать контакты с информаторами в Европе, проводить шпионские операции и собирать разведданные по важным для Кремля темам, среди которых поставки оружия в Украину, говорится в статье.

"Мир сейчас совсем другой для российских спецслужб", – сказал Антти Пелтари, директор Службы внешней разведки Финляндии.

По его словам, из-за депортаций, многочисленных арестов и неблагоприятной среды в Европе "их возможности значительно ухудшились".

С начала большой войны из западных стран было выслано около 600 российских дипломатов. Многие из них, судя по западным оценкам, были сотрудниками российских спецслужб.

Представители американских и европейских служб безопасности предупреждают, что Россия все еще оказывает значительное влияние, но ее шпионские агентства за прошлый год получили "самые серьезные удары с момента окончания холодной войны".

Массовые высылки и аресты российских шпионов в 2022 году связаны с единством европейских стран в изменении их отношения к РФ.

По словам высокопоставленного представителя одной из западных спецслужб, ни одна из известных попыток повторного внедрения российских агентов "не увенчалась успехом".

"Наша работа показала, что российские агентства повышают уровень допустимых рисков", – добавил топ-сотрудник контрразведки ФБР. В некоторых случаях, по его словам, "их действия, по-моему, свидетельствуют об отчаянии".

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Юлія Завадська
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разведка РФ война шпион РФ спецслужба РФ
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