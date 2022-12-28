Шпион РФ в разведке Германии был выявлен при содействии "иностранных партнеров" – Spiegel

Агента, который работал в интересах России в Службе внешней разведки Германии (BND), удалось выявить благодаря информации, полученной от "разведслужбы одной из дружественных стран". Об этом сообщает Spiegel.

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21 декабря полиция арестовала в Берлине в рамках расследования дела о государственной измене сотрудника BND, гражданина Германии, который в сообщениях для прессы именуется "Карстен Л."

По данным источника Spiegel, одна из союзных разведывательных служб обнаружила, что Россия располагает материалами BND с разведданными по РФ. Характер материалов позволил предположить, что вероятный источник их утечки – один их руководителей отдела технической разведки BND.

По предварительным итогам расследования прокуратура предъявила "Карстену Л.", который возглавлял отдел BND по мониторингу информации в цифровой среде и прослушиванию телефонных разговоров, обвинение в передаче России государственных секретов.

Разведка не сообщает подробности расследования в связи с опасениями, что это может нанести ущерб интересам Германии и навредить завершению следствия.

Как пишет Spiegel, канцлер Германии Олаф Шольц получил информацию о расследовании несколько недель назад.

Германия неоднократно становилась полем деятельности российских спецслужб. Например, за убийство в Берлине ветерана чеченской войны Зелимхана Хангошвили пожизненный срок в ФРГ получил киллер ФСБ Вадим Красиков.

11 августа 2021 года в Берлине был арестован сотрудник посольства Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России.

В октябре 2022 года разразился скандал из-за того, что власти Германии выдали въездную визу подозреваемому в шпионаже в пользу России, несмотря на возражения Федерального ведомства по защите конституции (BfV) и разведслужб союзников.

Сергій Бережний

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