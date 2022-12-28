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Шпион РФ в разведке Германии был выявлен при содействии "иностранных партнеров" – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 19:36
Шпион РФ в разведке Германии был выявлен при содействии
Камера наблюдения возле здания BND в Берлине (Фото - скриншот из видео)

Агента, который работал в интересах России в Службе внешней разведки Германии (BND), удалось выявить благодаря информации, полученной от "разведслужбы одной из дружественных стран". Об этом сообщает Spiegel.

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21 декабря полиция арестовала в Берлине в рамках расследования дела о государственной измене сотрудника BND, гражданина Германии, который в сообщениях для прессы именуется "Карстен Л."

По данным источника Spiegel, одна из союзных разведывательных служб обнаружила, что Россия располагает материалами BND с разведданными по РФ. Характер материалов позволил предположить, что вероятный  источник их утечки – один их руководителей отдела технической разведки BND.

По предварительным итогам расследования прокуратура предъявила "Карстену Л.", который возглавлял отдел BND по мониторингу информации в цифровой среде и прослушиванию телефонных разговоров, обвинение в передаче России государственных секретов.

Разведка не сообщает подробности расследования в связи с опасениями, что это может нанести ущерб интересам Германии и навредить завершению следствия.

Как пишет Spiegel, канцлер Германии Олаф Шольц получил информацию о расследовании несколько недель назад.

Сергій Бережний
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Германия разведка шпионаж BND
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